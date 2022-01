Esta es la forma más cómoda de cargar tu Apple Watch mientras utilizas el iPad

Las nuevas tecnologías nos aportan muchos beneficios, pero también nos crean necesidades, como es el caso de los relojes inteligentes. Usarnos trae consigo la necesidad de cargar sus baterías lo cual a veces puede resultar un problema. Si no quieres llevar siempre contigo el cargador del Apple whacht te damos otra alternativa.

Cargador inalámbrico USB

Gracias a ellos, además de conocer la hora, recibir mensajes o incluso pagar también podemos controlar nuestro estado de salud. Pero también es cierto que dependemos de la batería de estos para que funcionen y a menudo olvidamos recargarlos. Son tantos los dispositivos que utilizamos en nuestro día a día que dependen de un cargador que es imposible salir de casa con todos. Por lo que buscar alternativas para cargarlos en cualquier momento y lugar puede ser la solución, como el cargador inalámbrico para Apple Whatch del que te hablamos a continuación.

Se trata de un cargador USB compacto y ligero con el que podremos recargar las baterías del reloj inteligente de Apple en cualquier lugar. Podemos encontrarlo en Amazon algunos productos con estas características por un precio aproximado de 31,99 euros. El precio puede variar en función de la marca y modelo que compremos. Gracias a su conexión USB podemos conectarlo tanto a un enchufe o cualquier dispositivo que disponga de este tipo de conexión. Ya sea una batería portátil u otro dispositivo como un ordenador, ya que no necesita de cable adicional para su uso. Además, al tratarse de un dispositivo magnético el reloj acopla perfectamente al cargador optimizando la carga. Por su tamaño reducido podemos guardarlo en cualquier bolsillo y llevarlo con nosotros a cualquier parte, evitando así que perdamos u olvidemos el cargador original. Sobre todo, nos será de mucha ayuda si solemos tener un lugar fijo para la carga de nuestros dispositivos.

Cargador inalámbrico para Apple Whatch | Anker

Para evitar problemas debemos elegir un cargador inalámbrico con certificación MFI. Esto significa que ha sido sometido a las rigurosas pruebas que Apple ha diseña, para garantizar el rendimiento, la seguridad y evitar problemas con los dispositivos. Lo que nos garantiza la seguridad de nuestros relojes a la hora de la recarga de las baterías. En el caso del cargador de la marca Anker, está fabricado en aluminio y es compatible con todas las versiones del reloj de Apple.

Una de las ventajas y a la vez que inconveniente del sistema de carga inalámbrica que usan los relojes inteligentes es que, para recargarlos debemos hacer uso de cargadores inalámbricos que no es tan habitual que la gente use. A diferencia de los sistema tradicionales de carga con conexiones por cable tipo C o mini USB es que está más generalizado su uso y es mal fácil encontrar a alguien que pueda prestarnos un cargador. Por lo que este tipo de Gadgets nos puede facilitar mucho la tarea si nos encontramos fuera de casa y no tenemos a mano otro método de carga segura.