Esta cámara de seguridad Wifi lanza bolas de paintball y gas lacrimógeno a los intrusos

Las cámaras de seguridad Wifi se han convertido en un elemento común en nuestros hogares, quien más y quien menos ya las utiliza para tener su hogar vigilado tanto cuando se encuentran lejos de casa, como para recibir notificaciones de movimiento si se encuentran dentro de ella. En esta ocasión hemos conocido un nuevo modelo que pasaría desapercibido si no fuera por la original propuesta que nos ofrece, y que implica atacar de una forma bastante curiosa a los intrusos.

Así funciona la nueva PaintCam Eve

Tal y como han desvelado en New Atlas, esta cámara nos ofrece una manera bastante original de advertir sobre la presencia de alguien en nuestra vivienda o propiedad, para luego pasar a la acción si es necesario. Y es que esta cámara emitirá una advertencia claramente audible a los intrusos, e incluso comenzará una cuenta atrás para que las personas que han sido detectadas se vayan por donde han venido.

En el momento que la cuenta atrás finaliza, la cámara comienza a lanzar las bolas de pintura contra el intruso. Esto puede tener dos funcionalidades evidentes, una es que el ladrón se vea contrariado y modifique su conducta en la casa como consecuencia de esta presencia que le vigila y que además le está lanzando bolas de pintura.

El otro objetivo es que su ropa quede marcada por la pintura, de tal forma que en caso de huida pueda ser identificado por las fuerzas de seguridad. No es un método infalible, pero siempre puede ayudar a identificar al ladrón. De tal forma que esta cámara no solo graba todo lo que ocurre, sino que gracias a los algoritmos de IA es capaz de lanzar los proyectiles con acierto a sus objetivos, consiguiendo estos cambien de opinión al comprobar que la cosa no está saliendo como esperaban.

Pero esta cámara va mucho más allá, y es capaz incluso de insistir en el caso de que el intruso no desista de su actitud, para lanzar una nueva advertencia al susodicho, y en el caso de que no nos responda, lanzar cartuchos de gases lacrimógenos, algo que lógicamente podría dejar completamente fuera de juego al intruso durante varios minutos, los suficientes para que llegaran las fuerzas de seguridad a nuestro hogar.

Eso sí, esta cámara cuenta con algoritmos de IA que pueden detectar situaciones anómalas pero que entrarían dentro de lo permitido por el propietario. Por ejemplo, si la cámara no reconoce el rostro de alguien, pero este viene acompañado de alguien que sí habita la casa, entenderá que es una persona autorizada y evitará el ataque. Por lo que parece que la cámara al fin y al cabo contará con algo de humanidad.

Por lo demás esta cámara hace todo lo que podemos esperar de una Wifi, como grabar el vídeo en tiempo real y transmitirlo a través de Internet, con sonido bidireccional y visión nocturna. Se pone a la venta en Kickstarter. Eso sí, hay que analizar la legalidad de este tipo de cámaras, visto los problemas que muchos ciudadanos se están encontrando al repeler a los intrusos en sus hogares, ya que según la ley la respuesta siempre debe ser proporcionada.