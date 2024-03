La esperada Xiaomi Smart Band 9 está más cerca que nunca

Las pulseras de actividad tienen en las Smart Band de Xiaomi a su mejor exponente, ya que este modelo siempre ha presumido de una relación de prestaciones y precio espectacular. Y por supuesto ahora estamos esperando una nueva generación, que vendrá para competir con más oponentes que nunca, ya que este año Samsung también se ha animado con su Galaxy Fit 3. Ahora la nueva generación de esta pulsera de Xiaomi está un poco más cerca, y su paso por una certificación nos ha confirmado que podemos esperarla dentro de muy poco.

Dos versiones certificadas

Una vez más la Xiaomi Smart Band 9 vendrá en dos versiones que se diferenciarán por contar o no con conectividad NFC. Se trata de los modelos M2345B1 y M2346B1, que han pasado por una certificación china especializada en el uso de radio por parte de los diferentes gadgets que llegan al mercado. En este caso solo conocemos la existencia de esos dos modelos, que por su nomenclatura se entiende que son los nuevos modelos que está desarrollando la firma asiática.

Si tenemos en cuenta que Xiaomi lanzó la actual Smart Band 8 en el pasado mes de abril, no se hace difícil pensar que pueda lanzar este nuevo modelo también el próximo mes de abril, al menos en China, aunque no debería tardar mucho en llegar a nivel global y por supuesto a España. Una nueva pulsera de la que no se conoce nada más, pero que debería llegar con novedades sutiles y poco sorprendentes respecto del modelo actual.

Y es que la actual Xiaomi Smart Band 8 cuenta con una pantalla de 1.6 pulgadas AMOLED, con función Always On, y con conectividad Bluetooth. Como decíamos antes, hay un modelo que cuenta con conectividad NFC, aunque su funcionalidad es bastante limitada. Donde es de esperar que haya novedades es en los deportes que será capaz de analizar con sus sensores, ya que lo normal es que de una generación a otra se introduzcan nuevas actividades compatibles.

Aunque ya ofrece hasta 150 actividades deportivas, por lo que es difícil de mejorar ya. Con el modelo actual podemos medir nuestra frecuencia cardiaca, así como los niveles de oxígeno en sangre, los patrones de sueño y la salud relacionada con él, e incluso los niveles de estrés o la salud femenina, con los ciclos menstruales a la cabeza. Uno de los puntos donde suelen mejorar estos dispositivos de una generación a otra es la autonomía.

Y es que estos modelos en los últimos años han venido ofreciendo una autonomía de alrededor de dos semanas o 15 días. Así que no sería raro conocer una nueva generación donde la autonomía se vaya acercando ya a los 20 días. No son de esperar cambios en su diseño, manteniendo su pantalla ovalada, y dejando el factor de forma más similar al de reloj para los modelos Pro. En cuanto al precio, podría volver a sorprendernos con un coste muy asequible, de menos de 40 euros. Esperamos conocer más detalles muy pronto.