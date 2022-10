La esperada Xiaomi Band 7 Pro está a punto de llegar a España

Las pulseras inteligentes siguen siendo uno de los accesorios preferidos por los usuarios de smartphones, y sin duda un modelo célebre es la Xiaomi Band, que ya va por la séptima generación. A esta que conocimos hace unos meses se va a sumar ahora un nuevo y esperado modelo Pro, que se presentaría mañana en el gran evento que va a celebrar Xiaomi en China. Y es que como decimos es uno de los dispositivos más esperados de la historia de la marca, y se espera que revolucione la gama de dispositivos de la marca china en las tiendas occidentales, tras su lanzamiento chino hace unos meses.

Todo lo que esperamos de ella

Hace unas semanas se filtraba que la nueva pulsera de Xiaomi llegaría a finales del mes de septiembre, algo que como es evidente no ha ocurrido. Pero sí que entonces supimos algunas de sus características más interesantes. Lo que ahora tenemos claro es que esta pulsera se presentará mañana, y que tenemos una idea certera de lo que nos puede ofrecer, ya que se ha presentado en China y dalta que se ponga de largo en Europa y por tanto en nuestro país. Lo más llamativo de esta versión es que llega con un factor de forma diferente, que nos llevaría a denominarla más bien como un reloj, en lugar de una pulsera.

Xiaomi Band 7 Pro | Xiaomi

Y es que su diseño es similar al de los Huawei Watch Fit, esos relojes inspirados en Apple Watch pero que se diferencian por tener una pantalla rectangular, más alargada. Pero no solo cambia por completo el diseño, sino que las especificaciones son también muy diferentes. Porque lo más importante que nos va a ofrecer este modelo comparado con todos sus predecesores, es precisamente su funcionalidad más esperada, la conectividad GPS. Esto es lo que va a hacer diferente a la nueva pulsera de Xiaomi.

Por tanto, será la primera de las Band que podrá funcionar de manera completamente independiente del teléfono a la hora de hacer seguimiento de nuestra actividad. Además de esta función esperamos otra también que, aunque la hemos visto en modelos específicos de la Band, no se ha ofrecido por defecto. Hablamos de la conectividad NFC, que ahora sí está disponible por defecto en este nuevo modelo. Por tanto, será una pulsera o reloj, dependiendo de quien la vea, que nos permitirá hacer todo lo que esperamos no solo de una pulsera, sino de un smartwatch de alta gama, como es usar el GPS o pagar en los establecimientos.

Eso sí, podemos esperar un precio mucho más elevado que el de sus predecesores. Porque si las primeras generaciones de la Band de Xiaomi costaban alrededor de 20 euros, y las más modernas ya se acercan a los 60 euros. Se espera que este modelo Pro se acerque nada menos que a los 100 euros, lo normal es que no los supere, pero no sería raro un precio de entre los 80 y 90 euros. Sin duda una pulsera muy esperada, pero que nos da la sensación que no va a ser precisamente lo que esperaban muchos de los seguidores de Xiaomi a lo largo de los años. La cita para conocerla en Europa la tenemos mañana, a eso de las 14:00 hora peninsular en España, se espera el esperado evento con esta pulsera y otros muchos dispositivos.