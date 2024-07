Entérate si los cacos marcan tu casa con una mirilla inteligente

El verano es la época del año propicia para viajar y salir de casa, momento en el que los amantes de lo ajeno aprovechan para entrar en nuestras casas. En muchas ocasiones no eligen al azar los domicilios que asaltan, antes de entrar realizan un trabajo de seguimiento y suelen marcar las viviendas para saber si es fácil el acceso o el mejor momento para hacerlo. Algo que podemos saber si sucede gracias a una mirilla electrónica.

Comprueba las visitas

Tomar precauciones antes de salir de casa es muy importante, sobre todo cuando nos vamos de vacaciones y vamos a dejar nuestra casa sola durante un periodo largo de tiempo. Esto deja más opciones a los cacos para asaltar nuestra casa. Por lo que no está de más ser precavido y adelantarnos a los acontecimientos. Las mirillas inteligentes pueden ser unas grandes aliadas en este aspecto, ya que nos permiten no sólo quién ha llamado a nuestra puerta si no quien se ha acercado a nuestra puerta.

EZVIZ Mirilla Digital | EZVIZ

Una práctica habitual de los ladrones es marcar los domicilios con símbolos casi imperceptibles para el resto pero que les da información acerca de si tenemos alarma, nuestros hábitos de vida y si es interesante o no su contenido. Pero para realizar estas marcas tienen que acercarse a la puerta para marcarla. De lo que nos interesamos enseguida si disponemos de uno de estos dispositivos. Se colocan sustituyendo la mirilla tradicional y permiten vigilar quien se acerca a la puerta. Por lo que si vemos alguien sospechoso en las inmediaciones de la puerta y que no toca el timbre y se va sin más debemos ponernos en alerta y revisar que no ha marcado nuestro domicilio. Si nos encontramos fuera de casa sin posibilidad de acudir a comprobarlo siempre podemos enviar a un familiar o amigo.

Estos disponen de dos unidades una principal que dispone de una cámara que se coloca en la puerta y una pantalla en la que podemos controlar todos los movimientos. Este es el caso de la mirilla digital EZVIZ. Por un precio de 169,99 euros, podemos controlar lo que pasa en nuestra puerta. En este caso cuenta con baterías recargables de 4600 mAh con la que obtendremos una autonomía de hasta 90 días en espera y función de ahorro de energía. Además, incluye pantalla a color táctil de 4,3 pulgadas. Un sistema muy intuitivo y fácil de usar. Su sistema de detección de movimiento PIR reducirá las falsas alarmas pues está diseñado para detectar la forma humana. La calidad de video de 1080p FHD nos proporciona una imagen nítida de los acontecimientos.

Podemos hacer uso de esta a través de suscripción a su sistema de almacenamiento en la nube o grabando los eventos de forma local en tarjetas microSD de 512 GB que tendremos que adquirir aparte. Gracias a su sistema bidireccional podremos atender a las llamadas, aunque no nos encontremos en casa. Por lo que es una muy buena alternativa para saber quién llama a nuestra puerta además de quien merodea frente a ella.