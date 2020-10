Enciende tu radiador eléctrico o caldera desde el móvil con este gadget de 10€

Con la llegada del frío, llega el momento de poner la calefacción y la hora de decidir cómo y cuando encenderla. En el mercado encontramos programadores digitales que nos ayudan a diseñar rutinas de encendido y apagado de la caldera en la que programamos a qué hora se debe encender, los grados que tiene que alcanzar y cuándo debe apagarse. O también podemos instalar un termostato Wifi con el que podemos controlar la caldera a distancia desde el móvil. El problema es que estos aparatos no suelen ser muy económicos ni fáciles de usar, además elegir entre uno y otro depende mucho del tipo de caldera que tengamos porque no todos son compatibles.

Pero hay una forma fácil y sobre todo barata de controlar el encendido y apagado. Es cierto que estos dispositivos no te permiten controlar la temperatura, en ese aspecto dependerá de los ajustes efectuados en la caldera a través del termostato o en radiadores. Para que cobre sentido el uso de estos enchufes, es recomendable que ajustes el termostato a la temperatura máxima, de este modo en cuanto lo actives la caldera comenzará a funcionar y calentar los radiadores, al igual que si es un radiador eléctrico. La solución más económica para llevar a cabo esta tarea es instalar enchufes Wifi.

Encender y apagar los radiadores con el móvil | Give a shoutout to Manuel Del Moral on social or copy the text below to attribute.

Utiliza un enchufe inteligente

Esta es la forma más sencilla de controlar el sistema de calefacción de nuestra casa, para ello sólo necesitas tener internet y hacerte con un enchufe inteligente con Wifi como, por ejemplo, este que puedes comprar ahora en Amazon por 9,99 euros, de la reconocida marca TP-Link. Y si no lo encuentras, hay muchos otros que se pueden comprar a un precio similar. Se trata de un enchufe que nos permite activar o desactivar la corriente a nuestro antojo, encendiendo y apagando de esta manera la caldera o los radiadores eléctricos.

Un enchufe inteligente | TP-Link

La instalación es de lo más sencilla, coloca uno de estos dispositivos en el enchufe y a continuación enchufa la caldera, conecta el dispositivo a internet a través de su aplicación y configúralo siguiendo las instrucciones. Este tipo de gadgets se puede programar para que se active y desactive según lo hayamos programado o bien controlarlo a distancia a nuestro antojo desde el móvil con la ayuda su aplicación. Además, no debemos tener en cuenta el tipo de caldera o radiador que tenemos instalado.

Otra ventaja que nos ofrecen es la posibilidad de controlarlos con los asistentes de voz, son compatibles con Alexa y con el asistente de Google, de esta forma si disponemos de altavoces inteligentes podemos darles indicaciones para que los enciendan o apaguen sin levantarnos del sillón. Además de esto, podemos incluirlos en nuestro hogar digital e incorporarlos a las rutinas de nuestra casa. Si nos surge un improvisto y vamos a llegar antes, podemos activarla para cuando lleguemos encontrar la casa ya caliente. O al revés, si por el contrario ese día no podemos volver a casa, podemos apagarlos para no consumir energía de forma innecesaria.

Con la instalación de este tipo de aparato conseguimos ahorrar y hacer un uso eficiente de la energía, ya que si tenemos varios calefactores repartidos por las diferentes habitaciones, al instalar uno de estos enchufes en cada uno de ellos. Podremos controlarlos creando grupos o bien de forma individualizada y podemos elegir si queremos encender todos los radiadores a la vez o de forma progresiva o sólo en las habitaciones que vamos a estar.