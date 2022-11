Enciende automáticamente tu humidificador inteligente solo cuando es necesario

Tanto en invierno como en verano es importante para nuestra salud y la buena climatización de nuestro hogar mantener niveles correctos de humedad. Ahora en invierno es importante controlarla para evitar la sensación de frío y ahorrar en calefacción. Te contamos cómo.

Humidificador inteligente

El calor del verano hace que el ambiente sea más seco lo que puede producir problemas de salud. En invierno la cosa no cambia, aunque nos pueda parecer que en esta época del año no es necesario hacer uso de este pequeño electrodoméstico lo cierto es que no hacerlo supone una gran diferencia. El uso de la calefacción puede hacer que al igual que pasa en verano el ambiente se reseque demasiado y nos da la sensación de que hace mucho más frío y necesitemos subir la temperatura del termostato. Un truco para ahorrar energía es mantener con una correcta humedad, algo que podemos conseguir con ayuda de humidificador ya sea Wifi o tradicional y un Amazon Smart Air Quality Monitor.

El Internet de las cosas ha llegado a casi todos los electrodomésticos de hogar, incluido los humidificadores. Por un módico precio podemos hacernos con un humidificador WiFi que podemos conectar a la red y controlarlo fácilmente desde el móvil. Estos incluyen programaciones con las que podemos hacer que funciones de forma automática en el momento que queramos.

Con la ayuda del monitor de calidad del aire de Amazon además podemos hacer que comience a funcionar cada vez que la humedad del ambiente descienda. La presión con la que este tipo de dispositivo mide el aire es mucho más precisa que la del propio humidificador, además al poder colocarlo en cualquier parte de la habituación tendremos una visión más global de la humedad de la misma.

Según la EPA, Agencias medioambientales de Estados Unidos, la humedad relativa recomendada no debe estar por debajo del 30% y no superar el 50%. Si la humedad es inferior de 30% haremos que nuestro humidificador comience a funcionar. Para ello, nuestros dispositivos tienen que estar conectados a la misma red. Para conseguirlo programaremos una rutina con la app Alexa de Amazon.

Abre la app y pulsa sobre “ Más ” en la esquina inferior derecha de la pantalla.

” en la esquina inferior derecha de la pantalla. En el menú, selecciona “ rutinas ”.

”. Pulsa de nuevo en el icono “ más ” esta vez en la parte superior de la pantalla para iniciar una nueva.

” esta vez en la parte superior de la pantalla para iniciar una nueva. Lo primero, asignarle un nombre y pulsar siguiente para continuar.

El primer paso es configurar “ cuando ” para ello pulsa sobre esta opción y selecciona “ hogar digital” entre las opciones.

” para ello pulsa sobre esta opción y selecciona “ entre las opciones. En el listado de dispositivos localiza Amazon Smart Air Quality Monitor y pulsa sobre este para acceder a las opciones.

y pulsa sobre este para acceder a las opciones. La funcionalidad que vamos a usar en esta ocasión es la de “Humedad interior”

Tenemos varias opciones comenzamos estableciendo cuando “Por debajo de”

Desliza el manejador hasta 30% que es la humedad mínima a la que debe estar el ambiente. Pulsa “siguiente” para completar el proceso.

Dejamos la opción en cualquier momento y añadimos la acción. En esta ocasión volvemos a seleccionar “hogar digital” y buscamos entre nuestros dispositivos nuestro humidificador. En cuyas opciones pulsamos “activar” ya solo queda guardar. En el caso de no tener un humidificador wifi, podemos hacer uso de uno convencional y conectarlo a un enchufe inteligente. Por lo que debemos dejar encendido el humidificador y lo controlaremos con el enchufe inteligente.

