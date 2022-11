Elon Musk acaba con los datos ilimitados de Starlink, su Internet por satélite

El Internet por satélite ha sido una de las grandes apuestas de Elon Musk, y una de las patas que sustentan su gran fortuna, entre las más grandes del planeta. Los miles de satélites que tiene ya Starlink permiten a miles de personas en todo el planeta navegar en Internet a alta velocidad independientemente del lugar donde se encuentren, por muy recóndito y aislado que este sea. Al no necesitar cableado y recibir la señal desde sus satélites es ideal para zonas rurales. Pero como se suele decir, se acabó lo que se daba, y como estamos viendo con la compra de Twitter, no se llega a ser un magnate como Musk sin apretar las tuercas de todos sus negocios constantemente. Y eso es lo que parece que ya está haciendo con su Starlink, que va a dejar de lado la barra libre de datos.

Limitación en la descarga de datos

Normalmente en las conexiones de red fijas no hay limitación de datos. Si tenemos una conexión de fibra, como antes de ADSL, nuestro consumo puede ser todo lo alto que sea necesario, y nunca nos van a penalizar por un consumo excesivo de datos, solo pagamos en base a la velocidad contratada. En el caso de Starlink había sido así hasta ahora, pero parece que podría cambiar dentro de poco para los usuarios españoles. Y es que como suele decirse, cuando veas las barbas del vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Y eso es lo que deben ir haciendo los que tienen un plan contratado con Starlink en España.

Porque tanto en Estados Unidos como en Canadá Starlink está comenzando a limitar la descarga de datos de sus usuarios. Concretamente no podremos superar 1TB de datos descargados al mes dentro de el horario de actividad “punta” que es el comprendido entre las 7:00h y las 23:00h. Si superamos ese tráfico de datos durante esos horarios a lo largo del mes en curso, veremos cómo nuestra conexión a Internet mediante Starlink se vuelve extremadamente lenta, hasta el punto de ser prácticamente inservible. Una vez nos pasemos del límite, se nos cobrará hasta 1 dólar por cada giga adicional de datos que gastemos con ese primer terabyte agotado.

Satélite Starlink de SpaceX | SpaceX para Unsplash

Por lo que los datos ilimitados de Starlink tienen los días contados al menos en países como España, donde de momento no se ha extendido esta nueva medida, pero entendemos que no tardará mucho, si es que no se está aplicando aún. Aún así, hay que tener en cuenta que para un usuario medio este consumo sería más que suficiente, porque si hacemos una división sencilla, podríamos llegar a consumir hasta 32GB diarias para no pasarnos de este límite.

Eso sí, dependiendo de nuestra actividad, y si usamos la red para trabajar o jugar, es posible que este límite pueda llegarse a superar, pero para el usuario medio debería ser más que suficiente. Ahora por tanto entendemos también las reducciones de precio en el servicio, que hemos visto en los últimos meses. Y es que el precio de la suscripción de StarLink no ha hecho más que reducirse en los últimos tiempos, al revés que todo lo demás, quizás esta limitación esté detrás de esos costes más reducidos, como si se tratara de una contrapartida.

SEGURO QUE TE INTERESA:

Así puedes saber cuántas fotos tuyas hay en Internet