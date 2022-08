DJI presentará un nuevo y misterioso dron la próxima semana, ¿cómo es?

El mercado de drones se ha estabilizado en los últimos años, con un puñado de fabricantes que lanzan sus modelos, y entre los que destaca sin duda alguna DJI. Esta marca domina prácticamente todos los sectores domésticos y semi profesionales, ya ahora nos ha sorprendido con un nuevo anuncio, que termina con la presentación de un dron la próxima semana. Es poca la información que tenemos, y lo que podemos esperar se puede intuir en la imagen adjunta dentro de esta comunicación masiva que ha hecho la marca, convocando a prensa y seguidores al próximo 25 de agosto.

¿De qué dron se trata?

Y es que en esta ocasión al menos tenemos una imagen velada de lo que nos ofrecerá la marca con esta presentación. Esta viene junto a la fecha del evento, que será el próximo 25 de agosto a las 9:00 AM, mientras que vemos el texto Born To fly, que evidentemente hace referencia a la esencia de todo dron. Y es que se puede ver en la imagen un dron que cuenta con grandes hélices que en este caso no van al aire, sino que están rodeadas de un anillo de protección, al estilo de aquellos AR Drone de Parrot, que triunfaron hace ya bastantes años. Podemos ver cómo habría cuatro hélices, además de unas pequeñas patas para que se sostenga sobre la base de aterrizaje.

Otro aspecto llamativo es la parte superior de la imagen, donde solo pdemos ver una silueta rectangular, dentro de la cual encontramos también cuatro LED de color verde, que a priori deben mostrarnos que la batería está cargada al completo. Pues bien, todo hace indicar que lo que vemos en este caso es una cámara de acción, al estilo de las de GoPro, o de la propia DJI, que como sabéis cuenta con la Osmo Action, aunque no parece que el aspecto que tiene en esta imagen sea el mismo que conocemos de la cámara de la marca china.

Desde luego no parece que estemos ante la nueva generación de un dron conocido, sino ante una gama completamente nueva, que podría ofrecer un uso muy diferente del que podemos esperar del resto de modelos. En algunos medios como Drone.jp ya se especula con que se trate de un nuevo dron FPV, que por tanto podría ser el sucesor del DJI FPV, o bien una nueva adición a esta gama. Es curioso que en algunas tiendas ya estemos viendo a este dron con un precio muy rebajado, que podría sonar bastante a liquidación de existencias antes de que llegue un nuevo modelo al mercado.

Ya hay otros drones en el mercado con este factor de forma, perfecto para colocar nuestra propia cámara de acción y grabar nuestros vídeos con toda la calidad que sea capaz de captar el sensor de la cámara. Lo que no sabemos es si DJI lanzará solo el dron, o si este vendrá con otra cámara de acción, con una nueva. Nos inclinamos más por esta segunda opción, porque de lo contrario no tendría tanto protagonismo la cámara dentro de este teaser sobre la presentación de la semana que viene.

