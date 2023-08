El DJI Mini 4 Pro podría estar más cerca de lo que esperábamos

DJI lleva unas semanas muy activas, tanto a la hora de lanzar nuevos drones, como de estrenar otros dispositivos de su gama. La semana pasada por ejemplo veían la luz las nuevas cámaras de acción DJI Osmo Action 4, con un sensor capaz de hacer mejores vídeos nocturnos. En esta ocasión hemos conocido nuevos detalles del que sin duda es su dron más esperado, sobre todo por el alcance que puede tener en el mercado, por la repercusión que puede tener para un público bastante amplio, por todo lo que nos ofrece a un precio razonablemente ajustado.

Nueva imagen del DJI Mini 4 Pro

Hay dos factores básicos para esperar la presentación del DJI Mini 4 Pro dentro de poco tiempo, una de ellas es que precisamente hace más o menos un año que su predecesor se estrenaba y llegaba al mercado. Bueno, de hecho, ya iría un poco tarde, ya que el DJI Mini 3 Pro se presentó en mayo de 2022. Por tanto, tiene sentido pensar que estando ya en tiempo de descuento este dron se vaya a desvelar de forma inminente.

Pero lo que realmente ha generado esta noticia es que se ha filtrado otra imagen de este dron, que nos desvela algunos aspectos esenciales de esta nueva generación. Y desde luego hay algunos aspectos que nos llaman la atención. Como por ejemplo las nuevas patas que encontramos en la parte delantera del dron, y que no tiene el modelo actual, que normalmente se apoya sobre la propia barriga del dron, donde hay unas minúsculas patas, que vemos en esta imagen también. Por lo que en este aspecto sería más parecido por ejemplo al DJI air 2S.

Otra de las novedades que nos deja ver esta imagen es que el nuevo DJI Mini 4 Pro contaría con sensores anticolisión omnidireccionales, por lo que en este aspecto iría un paso más allá del modelo anterior, que detecta estos obstáculos solo en la parte inferior y delantera, de esta manera la detección será mucho más rica, y por tanto casi imposible estrellarse con este dron desde luego.

La cámara de fotos parece la misma que tiene actualmente el modelo lanzado en 2022, y que nos ofrece ya de por si una espectacular imagen en calidad 4K de hasta 60fps, que le diferencia en este aspecto del modelo no Pro, que llega solo hasta los 30fps con la misma resolución. Así que todo apunta a que vamos a tener un dron más completo en lo que a la seguridad se refiere, con un nuevo diseño en sus patas, y por qué no, una autonomía de vuelo algo mayor, aunque no se modifiquen las baterías.

Por supuesto, lo que no cambiará es uno de sus aspectos más importantes y que han hecho de él uno de los preferidos por los seguidores de DJI, como es su peso pluma de 250 gramos. No hay otro dron con más calidad que este en ese rango de peso, y parece que este nuevo modelo no va a ser una excepción en ese aspecto.