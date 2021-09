El diseño y características de la Samsung Galaxy Tab A8 2021 ya no tienen secretos

Esta misma semana hemos conocido los nuevos iPad, dos modelos que se mueven en la parte más accesible de la gama de Apple, aunque siguen siendo bastante caras comparadas con una tableta Android. En esta ocasión hemos conocido que Samsung está preparando su nueva tableta de gama media, que será más barata que estas, y seguramente vuelva a ser de las más vendidas, como sus predecesoras. Hablamos de la Samsung Galaxy Tab A8 de 2021, que ha visto cómo su diseño ha quedado completamente al descubierto, junto con sus características en una nueva filtración.

Ciertos cambios a nivel estético

Podemos ver de manera bastante clara ciertos cambios en el diseño de esta tableta, empezando por el diseño de su cámara, que ya no es cuadrada, sino que ahora es redonda. Un aspecto que le sienta bien y le da un aspecto bastante atractivo a la tableta, y sobre todo más moderno. Podemos ver que tiene una pantalla con unos bordes no demasiado gruesos. Y en general un aspecto atractivo siendo como es una tableta barata. Pero además de estas imágenes desveladas por uno de los filtradores más prolíficos del sector, como es Onleaks, también hemos conocido cuáles serían sus armas para competir con unas tabletas cada vez más numerosas en el mercado.

Esta tableta contaría con una pantalla de 10,4 pulgadas con resolución Full HD+, por lo que en este aspecto podemos esperar una pantalla de mucha calidad para su gama. También contaría con una cámara de fotos trasera de 8 megapíxeles. No se especifica nada sobre su procesador, aunque es de esperar que cuente con un Snapdragon de la serie 600 o 700, que es con la que contaba su anterior generación, pero hay otros aspectos bastante interesantes que también se han dejado conocer en esta filtración. Como es su aspecto multimedia, que parece va a ser bastante interesante también.

Es el caso del sonido, ya que además de ser compatible con Dolby Atmos contará con cuatro altavoces, precisamente para poder contar con ese sonido envolvente que caracteriza a Atmos. Una tableta que contaría con un conector USB tipo C, así como con versiones Wifi y con datos móviles. Además, tendríamos un grosor bastante reducido, de solo 6.9mm. Por tanto, sería una tableta bastante liviana y transportable, desde luego con ese grosor lo será. De momento hemos podido verla en diferentes imágenes, desde distintos ángulos, donde hemos podido comprobar precisamente ese grosor tan reducido. Eso sí, para este grosor no se cuenta con la “barriga” de la cámara de fotos.

Ya que esta sobresale un poco sobre el resto de la tableta, algo por otro lado que no nos debería extrañar. La fuente original de este filtrador ha publicado además un vídeo de alta resolución, así como las imágenes en 5K que nos permiten ver con todo lujo de detalles el diseño de esta futura tableta. Que no sabemos cuándo se presentará, pero que sin duda no debe estar muy lejos, cuando ya se da pie a este tipo de filtraciones.