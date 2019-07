El mercado de las tabletas se sigue animando con el lanzamiento de nuevos modelos. Precisamente hace unos días nos hacíamos eco de un nuevo modelo barato de Samsung, que llegaba al mercado con unas características básicas. Pero ahora le ha tocado el turno al tope de gama de la firma coreana, al menos a un primer vistazo que nos muestra el diseño de esta nueva tableta de gama alta. Tal y como han desvelado desde Sammobile, el diseño de esta tableta ya de por sí muestra algunas de las principales novedades de ella, que vamos a conocer a continuación.

Así es la inminente Samsung Galaxy Tab S6

Las imágenes filtradas nos muestran un diseño de la tableta prácticamente nuevo, sobre todo en su parte trasera. Pero antes debemos fijarnos en la parte frontal, donde podemos ver el nombre de la nueva tableta, que como ya se adelantó en su momento, se saltará el S5 directamente, pasándose a llamar Samsung Galaxy Tab S6. En este caso podemos ver algunas novedades interesantes en estas fotografías, donde se puede ver la parte frontal, con la pantalla encendida, donde además del nombre podemos ver Android 9 como sistema operativo.

Frontal Samsung Galaxy Tab S6 | Sammobile

Y eso sí, da la sensación de que los bordes siguen siendo tan gruesos como siempre, con unos biseles de pantalla que no terminan de llegar a las tabletas de la misma manera que en los Smartphones, donde ya no encontramos este tipo de bordes tan grandes. Pero lo más interesante está en la parte trasera, donde se puede ver la principal novedad de esta Samsung Galaxy Tab S6, que cuenta en este caso con una cámara de fotos dual, dispuesta de manera vertical en la esquina superior trasera. Además de esto, vemos otro rasgo distintivo que al fin y al cabo supone otra interesante novedad, como es que el S-Pen se podrá alojar en la parte trasera magnéticamente. Todo gracias a una nueva hendidura en su cuerpo donde se puede acoplar fácilmente el lápiz, para que vaya siempre con la tableta y no se pierda fácilmente. Por tanto, la tableta parece que vendrá cargada de interesantes novedades a nivel estético, así como en su ficha técnica. Porque esta tableta probablemente llegue equipada con una pantalla Super AMOLED de 10,5 pulgadas, la misma con la que cuenta actualmente el Samsung Galaxy Tab S4.

La cámara dual del Samsung Galaxy Tab S6 | Sammobile

En cuanto al rendimiento, podemos esperar las especificaciones más potentes, con el gran procesador Snapdragon 855 a la cabeza, el mismo que equipan los móviles topes de gama de este 2019. Vendría acompañado de 8GB de memoria RAM y hasta 512GB de almacenamiento interno. Por tanto, podemos esperar las máximas prestaciones de la nueva tableta de los coreanos. Sobre su lanzamiento, se espera que se produzca el próximo 7 de agosto, en el mismo evento de presentación del Samsung Galaxy Note 10, el nuevo tope de gama de la firma coreana. Una tableta de la que ahora conocemos su aspecto, y que parece que no va a dejar indiferente a nadie, y va a ofrecer suficientes novedades como para levantar el interés de los usuarios frente a su competencia directa de los iPad.