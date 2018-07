Detectados nuevos modelos de iPad y Mac en una comisión económica

Estamos acostumbrados a ello. Normalmente, cuando queda poco para que un producto de Apple se presente, los rumores pasan a convertirse en rastros indudables de que un lanzamiento se acerca. Y uno de esos rastros es la aparición de los números de modelo de los nuevos productos de Apple en una o varias comisiones económicas, algo que la compañía no puede evitar porque esas comisiones tienen que aprobar esos modelos para que se puedan poner a la venta.

Es lo que ha ocurrido recientemente en la Comisión Económica Euroasiática, en cuya base de datos se han encontrado cinco números de modelo de nuevos iPad y cinco números más de modelo de nuevos Mac. El hallazgo lo ha hecho el equipo del medio francés Consomac.

Los números de modelo de los iPad son A1876, A2013, A1934, A1979 y A2014. Los números de modelo de los Mac son A1931, A1932, A1988, A1989 y A1990. Ninguno de estos códigos nos dicen qué pueden tener esos iPad y Mac, pero sí que en la base de datos de dice que ejecutan iOS 11 y macOS 10.13 High Sierra.

Teniendo en cuenta que iOS 12 y macOS 10.14 Mojave tienen previsto su lanzamiento en septiembre u octubre, podemos sospechar que quizás Apple quiera lanzar estos nuevos iPad y Mac antes de que lleguen esos meses. Sería muy inusual, ya que el verano en Apple suele ser bastante tranquilo y reservado para que los desarrolladores de la compañía trabajen en las versiones beta de iOS y macOS.

A esos modelos, además, se le suman once códigos de modelo más de supuestos iPhone que deberían salir a mediados de septiembre y que se descubrieron hace unas semanas. Se sospecha que sean los iPhone SE nuevos, aunque de momento no hay noticias de ello.

En cuanto a los cinco modelos de iPad, podemos estar hablando de los nuevos iPad Pro que llegarían con Face ID y sin marcos. Dos tamaños y dos cantidades de almacenamiento por cada tamaño hacen un total de cuatro nuevos iPad, así que hay un quinto modelo que queda más difuso. ¿Quizás es uno de esos modelos de iPad Pro con todavía más almacenamiento que otro? También podríamos estar ante un iPad más económico.

Cabe decir que con la beta de iOS 12 estamos viendo que el texto de la barra superior del sistema se ha movido a los lados en la interfaz de los iPad, dándonos una pista muy fuerte de que las tabletas van a incorporar también el “notch” para colocar Face ID en su cámara delantera.

Donde no podemos hacer tantas predicciones es en los cinco modelos de Mac. Pueden ser los iMac, el MacBook, los MacBook Pro, el Mac mini… hay demasiadas variables en la ecuación como para poder determinar lo que se puede renovar concretamente. El ordenador que necesita una actualización más urgentemente es el Mac Mini: la última vez que sus componentes se pusieron al día fue en 2014 y en ese entonces fue una actualización menor. Muchos dábamos a ese ordenador por muerto, pero el mismo Tim Cook nos dijo a todos que sigue formando parte de los planes de futuro de Apple.

Llevamos ya más de un año sin recibir actualizaciones de hardware en los Mac, y a los iPad Pro no les vendría nada mal una renovación. Hasta los más veteranos se quejan de que Apple no le presta demasiada atención a las renovaciones de sus dispositivos, pero parece que no tendremos que esperar demasiado más para que eso ocurra.