Desvelan todos los iPhone y iPad que se lanzarán en 2024

Este año Apple volverá a lanzar nuevos dispositivos, y como es obvio el mayor foco estará puesto tanto en los iPads como por supuesto en los iPhone. Y es que las tabletas de Apple han tenido un 2023 en blanco, sin lanzamiento alguno, y ya hay expectación por parte de muchos seguidores de la marca para comprobar si por fin van a poder actualizarse a una versión más moderna de su iPad. Hay buenas noticias, porque en el listado filtrado de dispositivos que lanzará la marca en 2024 tenemos varias de estas tabletas.

¿Qué iPhone conoceremos este año?

Esta pregunta prácticamente se contesta sola porque todos los años Apple suele lanzar los mismos modelos, aunque hay que reconocer que para este 2024 habían existido algunas dudas, ya que además de los iPhone 16 se había especulado con el nuevo iPhone SE 4, el modelo más barato de la marca.

Un iPhone en las manos | Freepik

Pues bien, finalmente no habrá sorpresas, y según el listado filtrado ahor, tendremos novedades sobre todo en el segmento de las tabletas, donde es de esperar que por fin tengamos las esperadas novedades.

¿Qué iPhone veremos en 2024?

Pues bien, lo que hemos conocido ahora, o mejor dicho confirmado, es que serán cuatro los iPhone que lanzará Apple en este 2024, concretamente los siguientes, que se han dejado ver junto al modelo y procesador con el que contarán:

iPhone 16 con modelo D47AP y chip A18

iPhone 16 Plus con modelo D48AP y chip A18

iPhone 16 Pro con modelo D93AP y chip A18

iPhone 16 Pro Max con modelo D94AP y chip A18

De esta manera se confirma que no habrá un iPhone SE 4, que se había especulado que se presentara esta misma primavera, como ocurrió con sus predecesores. Pero las últimas informaciones, y estas lógicamente corroboran que el lanzamiento no se producirá antes de 2025, por lo que el gran aliciente que esperábamos en la gama de iPhone para este año al final no llegará. Y no lo era por las especificaciones, sino sobre todo por su precio y el aspecto que estrenaría.

¿Y sobre los iPads?

Afortunadamente este año tendremos la posibilidad de conocer varios iPads nuevos, después de un año completamente en blanco sin modelos nuevos. Y según estas informaciones tendremos un nuevo iPad estándar con pantalla de 11 pulgadas, que contará con un procesador Apple A14 Bionic, uno de los más clásicos de la marca. En el caso del iPad mini tendremos una nueva generación con un chip A17, y que llegaría con importantes novedades gráficas.

iPads Pro | Unplash

El iPad Air también contaría con una nueva generación, en este caso alimentada por un procesador M2 de Apple. Llegaría en dos variantes, una con pantalla de 10,9 pulgadas y otra con una de 12,9 pulgadas, aunque solo esta última contará con nueva aceleración de hardware. Y para terminar con la ronda de lanzamientos, tendremos nuevos iPad Pro, por fin con pantalla OLED y que serían los más delgados de la historia de Apple. Así que parece evidente que este año la verdadera emoción por parte de Apple va a estar en la presentación de hasta cuatro nuevos iPad.