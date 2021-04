Desvelan cómo será el diseño final de los nuevos iPad Pro y Mini

Los iPad son sin lugar a dudas las tabletas más populares del mercado, desde que estas se estrenaron hace más de una década. A lo largo de estos años han liderado el mercado sin incorporar muchos cambios estéticos, sobre todo en sus modelos más baratos, que siguen contando con grandes bordes de pantalla y con el Touch ID en el frontal, con un aspecto que recuerda a los clásicos iPhone. Llevamos conociendo algunos detalles en los últimos meses que nos han permitido hacernos una idea de cómo sería el nuevo iPad Mini, algo que al final no concordaría con lo que se va ahora en unas imágenes bastante reveladoras.

Este sería el diseño del nuevo iPad Mini y de los modelos Pro

Estas imágenes han sido filtradas en una cuenta de Twitter donde podemos ver tanto los iPad Pro de diferentes tamaños como el iPad Mini. En ellas no aparecen modelos reales, sino que son conocidos comúnmente como Dummies, algo así como unas “maquetas” que simulan el aspecto de estas tabletas. En estas imágenes podemos ver el modelo Mini, del que tanto se había hablado de cambios en su diseño, similares al del nuevo iPad Air. Pero parece que nada de eso que se había rumoreado va a llegar finalmente a este modelo. Porque como podemos ver en la imagen, el diseño de la tableta es prácticamente el mismo de sus predecesores.

O lo que es lo mismo, siguen existiendo los bordes gruesos en la pantalla de la tableta, así como el Touch ID en la parte inferior de esta. La cámara de fotos frontal la vemos centrada en la parte superior, mientras que la trasera se encuentra en la esquina. El filtrador de estas imágenes asegura que la única gran diferencia que muestra el dummie de esta tableta respecto de su predecesor es el grosor, que es más elevado. Así que es de esperar que esta nueva generación no ofrezca cambios importantes en el diseño de este modelo, contrariamente a lo que se había venido especulando. Parece que los cambios estarán sobre todo en el hardware, no solo con un procesador más potente, sino también con una pantalla mini LED. No obstante no queda claro con las imágenes si la pantalla de este iPad Mini será más grande que la de su predecesor, pero es una posibilidad que así sea.

En cuanto a los modelos Pro no se aprecian cambios importantes, como mucho el grosor de la barriga que generan sus cámaras, pero poco más, del resto de detalles parecen muy parecidos a los modelos actuales. Un aspecto que nos llama la atención es que el iPad Pro más grande no tiene los conectores detrás, algo que parece más un error de estos dummies que algo intencionado. Sea como fuere parece que los grandes cambios estéticos del iPad Mini, al estilo de los últimos Air, tendrán que esperar al menos otro año. Es de esperar que estos nuevos iPad se presenten de aquí al mes de junio, aunque hay muchas posibilidades de que la presentación se celebre este mismo mes.