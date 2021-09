Desveladas las nuevas pantallas del Apple Watch 7, ¿cómo serán?

Pese a los rumores que indican que la llegada el nuevo reloj inteligente de Apple podría retrasarse y, por lo tanto, que no sea parte de la presentación en la que el iPhone 13 sea oficial, no dejan de sucederse la aparición de informaciones respecto al smartwatch que prepara la compañía de Cupertino.

El más interesante entre los últimos conocidos tienen que ver con la pantalla que integrará el wearable, que todo apunta a que será más grande que cualquiera de las utilizadas en los modelos anteriores. Así, la caja principal podría llegar a ser de hasta 45 milímetros (uno más de lo que ya se considera como habitual), lo que significaría que el panel utilizado podría llegar hasta las 1,9 pulgadas con el objetivo de ofrecer un uso mucho más sencillo a los usuarios y, como no, también mostrar más información.

Y, todo esto, con la correspondiente mejora en la resolución, ya que el modelo más grande llegaría a los 396 x 484 píxeles, lo que significa un 15% más qué es la generación anterior y por lo tanto la definición será superior (y Apple no dejará de mencionar esto en la presentación que realice del Watch 7). Si a esto habrá un rediseño bastante importante que permitirá que el reloj inteligente sea más plano, la verdad es que no es de extrañar que los usuarios tengan bastantes ganas de conocer el accesorio y que sea una pena que por motivos de producción el 14 de septiembre este modelo no pueda ser parte del evento que parece que tiene preparada la compañía de Cupertino.

Más datos que tiene que ver con la pantalla

Según se ha podido conocer, con la nueva versión del smartwatch también llegarán no voy a decir lo que tiene que ver con el diseño de lo que se muestra en la pantalla… lo que se conoce como watchfaces. Y esto es normal, ya que aparte de mantener los que se conocen hasta la fecha generalmente siempre se añade alguno nuevo cuando se lanza una nueva versión del reloj inteligente del que hablamos… y el Apple Watch 7 no será una excepción.

Watchface del Apple Watch | Pixabay

Con el objetivo de aprovechar mejor la pantalla más grande que hemos mencionado antes, llegará una opción denominada Modular Max que entre otras características entró a demostrar un reloj digital y un elemento en el que se podrá ver desde el día de la semana hasta la temperatura que hay en el sitio donde estás. Aparte, y basándose en la opción Infograph Modular, todos los elementos que aparecerán en la pantalla serán más grandes y por lo tanto más sencillos de visualizar.

Adicionalmente llegará otro nuevo watchfaces con el nombre Continuum que, entre las opciones más destacadas que ofrecerá estará el cambio del flujo del tiempo que se ve dependiendo de la hora del día. De esta forma, de forma muy sencilla se podrá saber más o menos en qué momento del día se está. Aparte, también habrá un par más llamadas Atlas y World Timer (quedará la posibilidad deber de información horaria para zonas horarias con cambios entre opciones de diseño digitales o analógicos). Por cierto, aunque por el momento no se conoce nada al respecto, se espera que también exista una colaboración con Hermes y Nike para lanzar nuevos diseños.