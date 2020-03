En la que ha sido [[LINK:INTERNO|||News|||5ca45a097ed1a84b929020a8|||una de las cancelaciones más “sorprendentes” para Apple]], el multi cargador AirPower se canceló definitivamente el pasado año, por unas razones que no quedaron del todo claras por parte de los de Cupertino. Este AirPower era una especie de alfombrilla capaz de poder cargar varios dispositivos de Apple a la vez. Ahora, después de varios meses de su cancelación, parece que no todo está perdido para aquellos usuarios que esperaban con ganas el lanzamiento de este cargador, que no nos hemos inventado o era una mera especulación, ya que fue la propia Apple la que lo presentó en su momento.

Se abre la posibilidad de lanzamiento para el AirPower

Este cargador en su momento fue cancelado por Apple porque según la firma no se alcanzaban los estándares de calidad exigidos por la firma de Cupertino. Ahora en un tuit de Jon Prosser hemos conocido que AirPower podría haber vuelto a la vida, como un nuevo proyecto interno de Apple. En el tuit asegura que este dispositivo no está muerto. También dice que el proyecto está de vuelta a nivel interno, y que por supuesto no es una garantía de que se vaya a lanzar finalmente.

Según este mismo tuit Apple estaría trabajando en un nuevo diseño de las bobinas para poder disipar de una mejor manera el calor que se suele concentrar en un cargador inalámbrico de este tipo cuando se están cargando los dispositivos. Y no solo esto, porque desde la misma fuente se asegura que Apple estaría trabajando en nuevos prototipos para poder mejorar el funcionamiento de este esperado cargador. Por tanto, leyendo este tuit, podría tener sentido la recuperación de este proyecto para los de Cupertino. Toda vez que en su momento la justificación de Apple para su cancelación fue el hecho de que no estaban lo suficientemente seguros de haber alcanzado la tecnología necesaria para ofrecer una experiencia de uso satisfactoria.

AirPower, tal y como lo mostró en su momento Apple, es una alfombrilla de carga inalámbrica, que en la misma superficie permitía cargar varios dispositivos a la vez con solo dejarlos encima de esta alfombrilla. Dispositivos como un iPhone, los AirPods o el Apple Watch pueden cargarse a la vez sobre esta alfombrilla. Como os decíamos, en su momento se llegó a avanzar por Apple oficialmente, pero el año pasado se canceló. Ahora, aunque no hablamos de una información oficial, sí que abre la posibilidad de un lanzamiento en algún momento de este dispositivo, toda vez que quizás Apple haya podido dar con la tecnología necesaria para poder ofrecer un producto a la altura de sus estándares.

Lo curioso es que en los últimos meses hemos visto que distintos fabricantes de accesorios han conseguido lanzar al mercado cargadores inalámbricos similares a AirPower, con bastante éxito. No sabemos exactamente cuáles son esos estándares que busca Apple para poder lanzar al mercado este dispositivo, pero puede que esté más cerca de alcanzarlos. Veremos si este año los iPhone 12 vienen con sorpresa en forma de AirPower.