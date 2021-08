Desata tu creatividad con estas tabletas gráficas

La vuelta a las clases está la vuelta de la esquina y muchos ultiman los detalles antes del comienzo del curso. Es el momento de preparar la mochila con libros, cuaderno y material escolar. Pero en los tiempos que vivimos también debemos estar preparados para las clases on-line poniendo a punto tabletas, ordenadores y móviles y de adquirir nuevos gadgets que nos faciliten en aprendizaje desde casa. A continuación, te contamos los beneficios de las tabletas gráficas orientadas a la educación.

Tabletas gráficas una herramienta más para la vuelta al cole

La pandemia ha obligado a muchos a adaptarse a la nueva situación y no hemos tenido otro remedio que digitalizarnos y reinventarnos. Muchas han sido a consecuencia del teletrabajo y otro de los aspectos que se ha visto obligado a adaptarse ha marchas forzadas, ha sido la educación.

Son muchos los debates abiertos en materia de educación y si son o no seguras las clases presenciales. Tanto los padres, la comunidad educativa como las instituciones aún no llegado a la conclusión sobre este tema y se planteado como solución a la formación hibrida. En la que se alternan las clases presenciales con las on-line permitiendo así el que la actividad escolar continúe a pesar de los efectos de la pandemia.

Para ello los desarrolladores de productos como Wacom han centrado sus esfuerzos en crear productos que se adapten a las necesidades tanto de profesionales de la educación como para padres y alumnos. Entre sus productos podemos destacar algunos de ellos.

Pantalla interactiva Wacom One | Wacom

Wacom One

Se trata de una pantalla interactiva que incluye un bolígrafo digital, una buena solución tanto si se trata de clases presenciales como en casa. Gracias a su bolígrafo los profesores podrán corregir exámenes a mano, pero de forma digitalizada desde su ordenador. Mientras que los alumnos pueden seguir practicando sus habilidades de escritura manual mientras dibujan. Una pantalla interactiva de 13 pulgadas compatible con varios sistemas operativos entre los que se encuentran macOS, Chome OS, Windows y algunos dispositivos Android.

En el aspecto profesional puede ser de gran ayuda ya que permite el trabajo colaborativo, tomar notas en reuniones y realizar llamadas interactivas siendo un dispositivo que favorece la productividad en las reuniones.

Tableta gráfica One by Wacom | Wacom

ONE by Wacom

Esta tableta desarrollada por Wacom es totalmente compatible con los Chromebook, no necesita de controladores ni software son muy fáciles de instalar y utilizar convirtiéndose en una herramienta muy versátil tanto para la vida profesional como para el estudio. Incorpora una entrada de USB-A para que podamos conectar otros dispositivos. Además, incluye un lápiz con un cómodo diseño ergonómico que además de ser muy cómodo tiene una excelente capacidad de respuesta, es sensible a la presión y permite a los usuarios un uso natural a la hora de escribir dibujar o esbozar. Una característica muy destable de este lápiz es que no precisa de cargador ni pilas, ya que se carga simplemente reposando sobre la superficie de la tableta.

Una tecnología que se adapta no sólo a la educación on-line sino que gracias a sus particularidades y su facilidad de uso se convertido en una de las herramientas más demandas por los colegios para la clases presenciales.