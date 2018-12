Demasiado tiempo en pantalla cambia el cerebro de los niños, según un estudio

La tecnología tiene muchas ventajas, pero un uso abusivo puede resultar perjudicial, especialmente en el caso de los niños. Así lo sugiere el Estudio de Desarrollo Cognitivo del Cerebro en Adolescentes (ABCD por sus siglas en inglés), que está llevando a cabo National Institutes of Health (Estados Unidos), cuyos resultados muestran que pasar siete horas o más delante de una pantalla puede causar que la corteza cerebral de los niños presente delgadez prematura.

En esta investigación han participado 11.874 niños con edades comprendidas entre los 9 y los 10 años de 21 centros de investigación de Estados Unidos. El estudio continuará para realizar un seguimiento de los participantes hasta que lleguen a la edad adulta joven. En concreto, este trabajo se centra en cómo influyen en el desarrollo cerebral y la salud infantil distintos factores ambientales, sociales, genéticos y otros factores biológicos.

Los resultados completos del estudio ABCD serán publicados el próximo mes de enero, pero los investigadores ya han dado a conocer algunas características observadas en la primera ronda de pruebas.

El análisis de las resonancias magnéticas del primer lote de 4.500 participantes revela que los niños que indicaron que usan móviles, tablets o videojuegos durante siete o más horas diarias presentan un adelgazamiento prematuro de la corteza cerebral, que es la capa externa del cerebro que se encarga de procesar la información del mundo físico. Además, los participantes que afirmaron que pasan más de dos horas frente a una pantalla obtuvieron puntuaciones más bajas en las pruebas de pensamiento y lenguaje.

Gaya Dowling, directora del estudio ABCD, aconseja tomar con prudencia estos resultados preliminares, ya que es necesario analizar los datos en conjunto para ver cómo afecta el tiempo en pantalla al desarrollo cerebral de los niños. “Todavía no sabemos si está siendo causado por el tiempo frente a la pantalla”, afirma Dowling. “Hasta que no los sigamos a lo largo del tiempo no veremos si hay resultados asociados con las diferencias que estamos viendo en esta instantánea única”.

No obstante, no es la primera vez que una investigación sugiere que pasar mucho tiempo frente a una pantalla tiene efectos negativos en el desarrollo de los niños. Recientemente, un trabajo de investigadores canadienses reveló que más de dos horas de tiempo recreativo mirando el panel de dispositivos electrónicos se asocia con un peor desarrollo cognitivo en los niños.