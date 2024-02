La demanda de las Apple Vision Pro está perdiendo fuerza, y es un gran problema

Las Apple Vision Pro se han lanzado a comienzos del mes de febrero en Estados Unidos. Unas gafas que se presentaron el pasado mes de junio, y que sin duda han generado una gran expectación, tanto por sus innovaciones, como por su elevado precio, fuera del mercado totalmente. A pesar de ellos, ha habido miles de consumidores que le ha dado una oportunidad a estas gafas, y que están respondiendo de manera dispar a sus características. Hasta el punto de que parece que la demanda de las gafas está perdiendo fuerza.

Problemas para Apple

Es evidente que unas gafas de realidad mixta que superan los 3.000 euros de precio no se van a vender como rosquillas, como se dice coloquialmente. Algo de lo que Apple es consciente, el problema es que incluso teniendo eso en cuenta, la demanda de las gafas está siendo menor de la esperada. A las devoluciones de muchos usuarios durante la primera quincena de vida de las gafas, ahora se une una ralentización importante de las ventas y la demanda de estas gafas, algo que desde luego puede ser muy preocupante.

Ha sido otro de los analistas cercano a Apple, Ming-Chi Kuo, quien ha desvelado que las ventas de estas gafas se han visto reducidas significativamente. Aunque en los primeros días no quedaron gafas en los estantes, como consecuencia de la gran expectación que había despertado en muchos consumidores, con el paso de las semanas la demanda de estas gafas ha ido cayendo mucho más rápido de lo que podían contemplar las previsiones de Apple.

Y para este analista la solución a una demanda menguante de estas gafas es bastante evidente, bajar su precio. Además, cree que necesitan contar con más aplicaciones y que exploten mucho más el potencial de las gafas. Sin esos ingredientes, es probable que las gafas y sus ventas sigan en caída libre. De momento las gafas solo se venden en Estados Unidos, por lo que no es un buen precedente para la expansión global de las gafas.

Kuo ha recordado que muchos usuarios que habían comprado las gafas las han devuelto unos días después, no solo porque no las vean útiles, sino porque también están generando mareos en muchas personas, que no se sienten cómodas utilizándolas durante muchas horas. De cara al lanzamiento mundial de las gafas, el analista cree que una rebaja del precio se hace imprescindible, porque se demuestra que el pecio impuesto por Apple está muy por encima de lo que los usuarios están dispuestos a pagar.

Y más con competencia como las Meta Quest 3, que, si bien no son tan sofisticadas, ya cuentan con muchas apps y juegos compatibles y cuestan cinco veces menos. Esto sin duda es una razón de peso para que muchas personas opten finalmente por modelos más accesibles. Es algo que muchos habían sospechado desde la presentación de estas gafas, que pueden ser muy espectaculares, pero que en la práctica no valen lo que cuestan, sencillamente porque a día de hoy es muy difícil sacarles verdaderamente partido con los mimbres actuales.