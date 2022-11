Cuerpos pegados a sensores

El CES recién terminado ha intentado mostrarnos las tendencias para el año y enseñar los productos que seguramente veremos en las tiendas en pocos meses. Y sin duda alguna, uno de los principales productos que hemos visto 'explotar' han sido los sensores de actividad.

Estos productos, como los actuales Nike Fuelband o Fitbit, sólo son la punta del iceberg. Están por llegar muchos sensores que intentarán captar tu atención para mostrar toda tu actividad física en una forma gráfica y que puedas comprender. Porque no es lo mismo salir a correr cinco kilómetros que salir a correr cinco kilómetros, ganar una pegatina y que los puntos generados por esta carrera te pongan por delante de tus contactos.

En este CES hemos visto muchos sensores. Muchos. Tantos que me llamaría la atención que este 2014 no se convierta en el regalo estrella en cumpleaños, fiestas y casi llegando al final del año que acabamos de empezar, en el regalo de las navidades. Hay de todo en el campo de los sensores: raquetas, cerraduras, camas... Pero el golpe lo han dado las pulseras de actividad física, al menos de momento.

Sony SmartWear es la solución al mercado de las pulseras capaces de contar tu actividad diaria. Por ejemplo, la Sony Core se conectará mediante Bluetooth 4.0 a tu Smartphone para mostrarte tus avances en los movimientos diarios. Lo curioso es que se asemeja a Fitbit ya que el sensor en sí puede quitarse de la pulsera para que puedas comprar varios colores dependiendo de tu vestimenta.

El aparato grabará tus actividades físicas diarias, en qué lugar y cuándo se hicieron nuevos récords, y creará automáticamente estadísticas de calorías quemadas, pasos o minutos en los que has andado, corrido o has pasado en un coche, transporte público...

También ha destacado Notch (imagen superior), un sensor en forma triangular que captura todos los movimientos que haces. Se comunica con tu Smartphone vía “Bluetooth LE”, una versión de Bluetooth enfocada a intercambiar datos entre dispositivos con un consumo de energía mínimo.

En este caso, Notch se enfoca más en que es un sensor para todo tipo de actividades físicas, dejando la posibilidad de que programadores creen aplicaciones compatibles.

LG ha sido una de las que más ruido ha generado con LG Lifeband Touch (imagen superior), un producto más común en formato de pulsera con una pantalla táctil. Es capaz de gestionar las calorías que estás quemando mientras te mueves, los pasos que das y estadística generales de fitness que irán directamente a una aplicación conectada con tu móvil, ya que será compatible con Android y con iOS mediante Bluetooth 4.0. LG se adelanta a sus competidores con el desarrollo, ya que tendrán aplicaciones conectadas como MyFitnessPal, Runkeeper y MapMyFitness.

Jaybird Reign (imagen superior) es otro sensor en forma de pulsera, creado por una marca que es más conocida por sus auriculares inalámbricos y que también usará los beneficios de Bluetooth 4.0 para conectarse con tu smartphone. Será capaz de contar tus pasos y movimientos para crear estadísticas y tener un historia del movimiento que haces. El dispositivo, que será compatible con Android y con iOS, se enfoca especialmente en personas que hacen mucho deporte.

Garmin Vívofit es la solución de la famosa marca de GPS y sistemas de posicionamiento. Como podíamos esperar, en un formato de pulsera, Garmin Vívofit se centrará en las personas que quieran estadísticas de sus movimientos, capaz de guardar tus pasos, calorías, monitorizar tu sueño y como en Nike Fuleband, crear expectativas de pasos al día.

Razer Nabu (imagen superior) es la solución de una marca que nos tiene acostumbrados a periféricos para videojuegos... pero como podrás anticipar, Nabu será una pulsera que podrá reconocer tus movimientos y guardar un registro de tus pasos.

Además de esto, te dará notificaciones de lo que está pasando en tu móvil gracias a un pequeño motor que hará que la pulsera vibre. Incluye dos pequeñas pantallas que muestran información de lo que estás haciendo y la posibilidad de programar gestos para realizar acciones. Por ahora Nabu será compatible con llamadas, correos electróicos, mensajes de texto, recordatorios y con aplicaciones como Skype, Instagram, Facebook, Twitter, Google Maps y WeChat.

Lo mejor está por llegar, cuando a mediados de año encontremos más sensores de más marcas. No podemos negar que exista un problema, porque cada marca, cada sensor que detallamos y que está por llegar, usa su propia aplicación y no existe un estándar, de esa forma si se te rompe una de estas pulseras o sensores no podrás comprar otra de otra marca manteniendo los datos en otra aplicación.

Tu vida va a estar monitorizada 24/7 por sensores que tú decidas llevar. No es una garantía de que lleves una vida más sana, pero ayudará.