Cuatro turistas espaciales y dos tripulantes, con toda probabilidad antiguos astronautas experimentados. Esos serán los pasajeros de la Aurora Station que empezará a llevar de vacaciones al espacio a los que puedan permitírselo en unos pocos años, a partir de 2022 (aunque los primeros lanzamientos esperan realizarlos a finales de 2021).

Al menos es el plan de Orion Span, la ‘startup’ que pretende hacer que los viajes más allá de las fronteras de la Tierra sean “asequibles”, según sus propia definición. Aunque lo de asequible, evidentemente, es relativo. La estancia de doce días en este hotel espacial de lujo costará a partir de 9,5 millones de dólares (7,7 millones de euros), un precio al alcance solo de los más adinerados pero que, aun así, está muy por debajo de lo que ha costado hasta la fecha viajar como particular más allá de la atmósfera.

Entre 2001 y 2009, siete terrícolas no profesionales se han trasladado a la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés) a bordo de las Soyuz rusas en ocho viajes gestionados por la empresa estadounidense Space Adventures, pagando entre 20 y 40 millones de dólares (entre 16 y 33 millones de euros) por cada trayecto.

La forma en que han logrado reducir el precio, a pesar de que se trate de un alojamiento de lujo, pasa por algunos avances en la nave. “Hemos innovado en la arquitectura para hacerla más modular, más fácil de usar y para que haya más automatización, de forma que no sean necesarias las EVA [actividades extravehiculares, por sus siglas en inglés] o los paseos por el espacio”, ha explicado Frank Bunger, máximo responsable de la empresa.

Orion Span | Orion Span

Orion Space, que cuenta con varios ingenieros que participaron en el diseño o el mantenimiento de la Estación Espacial Internacional, se están encargando de todo, desde el diseño y la construcción del futurista hotel extraterrestre hasta el desarrollo del ‘software’ necesario para gestionarlo.

Tendrá un tamaño similar al de la cabina de un jet privado: 13,3 por 4,3 metros y un volumen presurizado de 160 metros cúbicos. En comparación, la ISS mide 109 por 88 metros y tiene un volumen presurizado de 916 metros cúbicos. La Aurora también tendrá una órbita más baja, de unos 320 kilómetros frente a los 400 kilómetros de la Estación Espacial Internacional. Lo que no se sabe de momento es quién será la empresa encargada del lanzamiento de este particular hotel, pues no se ha revelado el socio que habrá de hacerse cargo de ese aspecto.

Lo que sí ha expresado Bunger es su intención de incrementar la capacidad de la Aurora Station mediante la adición de estancias a medida que aumente la demanda. De hecho, sus planes a largo plazo son muy ambiciosos. “Nuestra visión de futuro es vender espacio en esos nuevos módulos”, afirma el CEO de Orion Span. “Los llamamos apartamentos espaciales. Así que, ya sea para vivir o subarrendar, esa es nuestra visión: crear una solución habitacional sostenible en la órbita baja terrestre”.

No son los únicos que tratan de asegurarse un trozo de ese pastel potencialmente multimillonario. Compañías como Axiom Space o Bigelow Aerospace también se preparan para lanzar estaciones espaciales comerciales en los próximos cinco años, en previsión de una demanda de turismo espacial que todos ven asegurada. Mientras tanto, compañías como Virgin Galactic o Blue Origin tienen casi a punto sus distintas naves para vender vuelos suborbitales (a unos 100 kilómetros de altura) a sus clientes. Y quién sabe si después se animarán a hacer la competencia a Orion y compañía.

En cualquier caso, si tienes 80.000 dólares (unos 65.000 euros) reservados para darte un capricho, ya puedes reservar tu futuro viaje en la Aurora Station. Ten en cuenta, eso sí, que tendrás que pasar tres meses entrenando, parte en la propia nave, cuando se acerque la fecha del viaje, así que también necesitas tiempo libre. Si llegas siquiera a planteártelo, seguramente es porque no va a ser un problema.