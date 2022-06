¿Cuándo podremos comprar el Xiaomi Box 4S Max en España?

A principios de mes el fabricante asiático nos sorprendió al presentar su nuevo reproductor multimedia con Android TV. Hablamos del Xiaomi Box 4S Max, un modelo que cuenta con una serie de mejoras que marcan la diferencia con su predecesor.

Este producto da un salto de calidad notable respecto al Xiaomi Mi Box 4S, el último reproductor multimedia que lanzó la compañía con sede en Pekín allá en 2018. Hace unos días que el nuevo gadget del fabricante llegaba a las tiendas de China, pero, ¿cuándo podremos comprar el Mi Box 4S Max de Xiaomi en España?

En principio debería llegar el mes que viene

Sobre el papel deberíamos pensar en la posibilidad de que el Xiaomi Box 4S Max aterrice en nuestro país a mediados de julio como muy tarde. Las dos generaciones anteriores tardaron aproximadamente un mes en llegar a todos los mercados, por lo que teniendo en cuenta que este reproductor multimedia fue presentado a principios de mes, lo más lógico sería pensar que realizarán una presentación global muy pronto para que las primeras unidades de su nuevo gadget con Android TV llegue a las estanterías a lo largo del próximo mes de julio.

Xiaomi Box 4S Max | Xiaomi

Y lo cierto es que hay razones de peso para valorar comprar el Xiaomi Box 4S Max, especialmente si tienes la versión anterior. Más que nada porque hay tres elementos que hacen que el nuevo reproductor multimedia de Xiaomi destaque. Hablamos de la mejora notable en el procesador, mucho más potente que su predecesor, además de contar con 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento, una mejora notable respecto a los 2 GB de RAM y 8 GB de almacenamiento que integra el Xiaomi Box 4S, aunque también es capaz de reproducir contenidos en 4K.

Malas noticias: el Xiaomi Box 4S Max puede no llegar a España

El problema es que, aunque lo más lógico sería pensar que podremos comprar el Xiaomi Box 4S Max en España el mes que viene, el fabricante ha realizado unas declaraciones que han sido un jarro de agua fría: no tienes la intención de lanzar su nuevo reproductor fuera de las fronteras chinas.

Si bien es cierto que el fabricante puede cambiar de opinión, y lo más probable es que acaben realizando un lanzamiento global tarde o temprano, de momento no podremos comprar el Xiaomi Box 4S Max a través de canales oficiales.

Pero eso no quiere decir que no vaya a haber disponibilidad del Box 4S Max de Xiaomi. Siempre podemos acudir a tiendas que realizan envíos a España y sí que tienen este reproductor multimedia en stock. Lo más probable es que no tarden en aparecer en páginas como Aliexpress y otras plataformas por lo que, es cuestión de tener paciencia. Habrá que ver a qué precios ponen el Xiaomi Box 4S Max, en China cuesta 70 euros, porque, como te hemos dicho antes, es una compra más que acertada.