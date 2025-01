Conversar en 50 idiomas diferentes es pan comido con estos auriculares Bluetooth

En España siempre se ha sido bastante cruel, ya no con las personas que no conocen un idioma, sino que, incluso practicándolo, no pronuncian o tienen el acento que se espera de ellos. Seguramente sea una de las razones por las que nos cuesta tanto arrancarnos en otros idiomas, tanto en nuestro país como en el extranjero, pero eso ya puede quedar en segundo plano con dispositivos como el que hemos conocido ahora, y que convertirán en algo totalmente natural el conversar con otras personas en diferentes idiomas.

Nuevos Auriculares Traductor E1

Con estos auriculares de Traductores VA by VASCO no vamos a tener que volver a pasar un mal rato intentando hablar con otra persona, ya que estos han sido diseñados para mantener conversaciones de forma natural en diferentes idiomas. De hecho, cuando se lo coloca cada persona, estos auriculares se configuran de forma automática, al detectar el idioma en el que habla cada uno de los intervinientes en la conversación, e iniciando la traducción en tiempo real para conversaciones fluidas.

Además, es perfecto para grupos, ya que desde la app móvil de VASCO Connect podemos conectar hasta 10 auriculares de forma simultánea, para que la traducción se pueda llevar a cabo a la vez en todos estos dispositivos, y por tanto seguir grupalmente una locución en otro idioma. Con el traductor V4 se pueden conectar hasta seis dispositivos a la vez, que también es una cifra bastante respetable.

Para ello, traducir las conversaciones, los nuevos auriculares utilizan más de 10 motores de traducción basados en inteligencia artificial, con los que se pueden obtener grandes resultados de traducción prácticamente en tiempo real. La IA es capaz de reconocer la voz, traducirlo automáticamente o transcribirlo a texto y también reproducir este mediante voz. Por lo que la traducción se puede hacer en tiempo real para diferentes escenarios y necesidades.

Se puede utilizar de dos modos diferentes, el más habitual, que es el modo auricular, para conversar en tiempo real en conversaciones privadas, como reuniones. Y, por otro lado, el modo altavoz, que permite que una persona utilice el auricular, mientras que otra usa el altavoz del móvil desde la aplicación de VASCO, y así llevar a cabo la traducción en tiempo real desde el teléfono móvil.

Como es un dispositivo que van a utilizar diferentes personas, su diseño es abierto, por lo que no hay que introducirlo en el oído, sino que rodea la oreja y el auricular se mantiene fuera de este, así el proceso es lo más higiénico posible. El auricular cuenta con una batería de 70 mAh, mientras que el estuche de transporte cuenta con una de 400mAh. El nuevo traductor E1 ya se puede comprar en España, concretamente en la web de VA, donde su precio es de 389 euros. Un dispositivo que podemos combinar con el traductor V4 para sacarle más partido aún. Sin duda una forma sencilla de hablar 50 idiomas sin esfuerzo en conversaciones por todo el mundo.