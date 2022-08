¿Controlar el hogar conectado con ondas cerebrales? Xiaomi trabaja en ello

El hogar conectado ya es una realidad, y somos cada vez más los que tenemos un buen número de dispositivos conectados a Internet en casa, que reemplazan a viejos electrodomésticos u objetos tan esenciales como una bombilla. Pero el futuro irá más allá, y nos permitirá controlar nuestro hogar conectado incluso con pensar esas órdenes, Eso es al menos lo que conocemos ahora sobre Xiaomi, que está dejando ver un dispositivo que precisamente permite controlar estos objetos mediante ondas cerebrales. Un dispositivo que no parece que vaya a llegar pronto al mercado, ya que de momento está siendo probado a nivel interno, y ha sido consecuencia además de un popular hackaton.

Un dispositivo con mucho futuro

Los hackatones son competiciones donde diferentes equipos se enfrentan para desarrollar los artilugios más sorprendentes, ya sean basados en hardware, software o ambos, el objetivo es crear el dispositivo más útil. Y ha sido en uno de esos hackatones donde se ha podido ver el dispositivo del que ahora ha presumido el equipo de electrónica de Xiaomi en la red social Weibo. Y es que en el vídeo que han publicado se puede ver cómo un dispositivo que es capaz de captar nuestras ondas cerebrales se puede conectar a un teléfono móvil.

La diadema que analiza las ondas | Xiaomi

Una vez que lo hace, estas ondas cerebrales son capaces de controlar los dispositivos a nuestro alrededor, por ejemplo, del hogar conectado, y lo hacen a través del teléfono conectado a este lector de ondas cerebrales. Por tanto, el proceso se compone de un dispositivo que lee y analiza nuestras ondas cerebrales, que convierte en órdenes que se ejecutan a través de nuestro teléfono móvil. Pues bien, más allá de este hackaton, no se descarta que Xiaomi pueda lanzar en el medio plazo un dispositivo con una tecnología similar.

Esto quiere decir que en el futuro podríamos contar con dispositivos c, apaces de leer nuestras ordenes, y sin necesidad de tener que decir un comando de vozsolo con pensarlo, podamos hacer algo tan sencillo como encender o apagar una bombilla, entre otras muchas cosas. Como ya sabéis, la detección de ondas cerebrales no es nada, nuevo, y se usa en muchos campos científicos, lo que no tenemos todavía es un producto doméstico que pueda hacer uso de estas aptitudes y aplicarlas a nuestro día a día.

En este caso no hay que descartar que Xiaomi pueda lanzar un dispositivo en el medio plazo, ya que esta información se ha conocido en el contexto no solo del hackaton, sino también de dentro de la plataforma de crowdfunding de Xiaomi. Esto quiere decir que no se descarta que el producto pueda tener réplica en la tienda Youpin de la marca en un futuro. De todas formas, podríamos estar hablando de años para que un dispositivo como este pueda estar preparado para poder ser utilizado a nivel doméstico. Así que ya sabes, quizás en pocos años puedas encender las luces de casa con simplemente pensarlo, sin duda el no va más para los más vagos, o prácticos, según lo miremos.

