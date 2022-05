Controla el tiempo que hará desde tu reloj Amazfit para que nunca te pille la lluvia

A la hora de comprar un reloj inteligente con una buena relación calidad - precio, los smartwatch Amazfit son una de las mejores opciones a tener en cuenta. Todo gracias a una familia de dispositivos que brilla con luz propia gracias a una amplia variedad de wearables para que encuentres el que mejor se ajuste a tus necesidades. Y no te preocupes por la calidad de su gama de productos, ya que este fabricante está detrás de modelos tan conocidos como las diferentes versiones de la Xiaomi Mi Band, dejando claro que comprar un reloj o smartband de Amazfit es un acierto seguro.

Gracias a ello, su familia de relojes inteligentes se ha convertido en un fenómeno de ventas, con modelos que parten de los 60 euros para que no te falten opciones aunque tengas un presupuesto ajustado, además de una autonomía sorprendente para un equipo de estas características.

Además, si conoces los mejores trucos Amazfit para sacarle el máximo partido a tu reloj inteligente, podrás exprimir sus posibilidades. Igual que te hemos explicado algunos trucos para el Apple Watch muy interesantes, hoy te vamos a contar cómo puedes evitar que la lluvia te pille de imprevisto.

Convierte tu smartwatch Amazfit en una estación meteorológica

Parte del secreto del éxito de los smartwatches de Amazfit lo vemos en su interfaz simple e intuitiva y que esconde una gran cantidad de funciones. Por ejemplo, puedes usar tu reloj inteligente como una estación meteorológica para saber el tiempo que hará en tu ciudad o donde tú quieras.

Amazfit | Amazfit

Teniendo en cuenta que la familia de relojes Amazfit es perfecta para deportistas, esta función te puede sacar de más de un apuro. Sí, esos momentos en los que planeas una ruta de trekking el fin de semana sin saber el tiempo que hará. Ahora, tu smartwatch se encargará de mostrarte si es buena idea, o mejor quedarte en casa disfrutando de una maratón de películas y series.

Para ello, lo único que tienes que hacer es activar una función que tienen todos los relojes inteligentes de Amazfit para que puedas saber el tiempo con solo darle un vistazo a la pantalla del dispositivo. Deberás seguir los siguientes pasos.

Abre la aplicación oficial de Amazfit en tu teléfono móvil y pulsa sobre Perfil, situado en la parte inferior derecha.

Ahora, pulsa sobre el nombre de tu smartwatch y dale a la opción Ajustes de tiempo.

Toca en Ciudad y selecciona Obtener ubicación automáticamente si quieres saber el tiempo que hará en el lugar en el que estás actualmente, o elige de forma manual la localidad de la que quieres saber el tiempo que hace.

Ahora, con solo darle un vistazo a la pantalla de tu smartwatch podrás saber en tiempo real la previsión meteorológica sin tener que sacar el móvil o hacer una búsqueda por Internet. Sin duda, uno de losmás fácil a la par que útil.