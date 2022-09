Controla cualquier Android TV aunque no tengas el mando

Pocas son las personas que, a día de hoy, no cuentan con una Smart TV, y quienes la tienen, deberían estar bien informados de todo el provecho que pueden sacarle. Hace cerca de un año que Google convirtió la aplicación Google Play Películas en Google TV, y si no la tienes, más vale que te hagas ya con ella.

Tanto si tienes una Smart TV con los sistemas operativos Android TV o Google TV, debes saber que esta aplicación es compatible, por lo que no tendrás ningún tipo de problema a la hora de descargarla para utilizarla en tu vida diaria.

Conoce Google TV app y sus funciones

Es tan sencillo como decir que se trata de una aplicación dedicada al uso de la televisión, como ya mencionamos anteriormente, compatible tanto con Android TV como con Google TV, con la cual puedes disfrutar de varias funciones espectaculares. En primer lugar, mencionar que su interfaz es muy intuitiva, y te ofrece acceso a gran variedad de funciones.

Google TV | Google

La sustituta de la conocida Google Play Películas llega además con nuevas funciones, de forma que se presenta por todo lo alto con una usabilidad realmente completa. Por no hablar de que llega con una función en particular que, será una imprescindible de tu televisión.

El mundo de las aplicaciones es algo que parece no tener fin, y aunque probablemente pienses que esta función no te será de gran utilidad, no podrías estar más equivocado. Y es que a todos nos ha pasado que no sabemos dónde hemos dejado el dichoso mando, y encontrarlo es una auténtica agonía. Pero si instalas en tu smartphone la aplicación de Google TV, podrás tener el mando en tu propio teléfono para así controlar fácilmente tu televisión.

Si lo instalas, una buena idea es crear un acceso directo, así que si ves la televisión a diario, lo tendrás al mejor alcance de tu mano. Emparejar la televisión con la aplicación no te llevará ni un minuto, pues solo debes tener el teléfono y la Smart TV conectados a la misma red WiFi y activar el Bluetooth en ambos.

En ocasiones, es posible que la televisión tarde un poco en responder a los gestos del mando a distancia desde el móvil, pero con que tengas un poco de paciencia será suficiente. Además, su consumo de batería es mínimo y si la dejas abierta, evitarás el tiempo de espera cada vez que vayas a sincronizarla con la televisión.

