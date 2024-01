Contratar el Starlink de Elon Musk en España ahora es más barato

Contar con Internet en zonas remotas es algo que poco a poco está siendo más sencillo. Y es que en los últimos años tanto el 5G como las conexiones mediante satélite han acercado las conexiones de alta velocidad incluso a los últimos rincones de la tierra. En el caso del Internet satélite hay un proveedor que es especialmente atractivo para los amantes de la tecnología, y ese es el de Starlink. Este es el proveedor de Internet vía satélite creado por Elon Musk, y que lleva ya cierto tiempo disponible en España.

Más asequible

Y con cada mes que pasa, vamos viendo cómo el acceso a sus tarifas se va a haciendo más sencillo y sobre todo más asequible. Sea por la razón que sea, Starlink ha vuelto de alguna forma a bajar de precio en España, eliminando un coste y por tanto simplificando el método de alquiler en este caso. Porque ahora Starlink ha eliminado la cuota de activación del servicio, que tenía un coste de 50 euros en España. De esta forma, si queremos alquilar los equipos que nos darán acceso a la conectividad, tendremos que abonar 10 euros al mes por este concepto de alquiler del equipo.

Una antena de Starlink | Starlink

De esta manera, podemos contratar Starlink desde la página web de la empresa por una cuota mensual de 40 euros por el acceso a Internet, de 9 euros al mes por los fees regulatorios, y 10 euros por el alquiler del equipo, por lo que nos ahorramos ese coste de activación inicial del servicio, así como 23 euros por el envío del material. Así que el acceso a Internet con Starlink ahora es un poco más barato de lo habitual, y ya se mueve en unos costes que podrían ser perfectamente asumibles por alguien que tiene una necesidad específica de acceso a Internet en un lugar en el que de otro modo sería imposible contar con él.

En lugar de alquilarlo, si lo que queremos es comprar todo el equipo, habrá que hacer un pago único de 450 euros al pedirlo, y después pagar 40 euros al mes por el acceso al servicio. Por lo que es evidente que a día de hoy lo mejor es optar por el alquiler, y más ahora que se ha eliminado la obligación de pagar por la activación del servicio. Y es que si lo alquilamos y tras unos meses no estamos satisfechos o simplemente ya no es necesario, siempre podremos optar por devolverlo y no perder esa gran inversión inicial que hace falta con el modo de compra.

Hay que recordar que esta tarifa única de Starlink cuenta con tráfico de gigas ilimitado, y que es capaz de permanecer a la intemperie por muy extremo que sea el tiempo con el que convivamos. El equipo se compone de una antena de diseño inconfundible con sus herrajes para montarla en el tejado o a ras de suelo, así como de un router. Esta tecnología podría llegar a ofrecernos conexiones de hasta 10gbps, pero de momento podemos conformarnos si conseguimos velocidades de entre 100 y 200 megas, algo que para una zona rural no está nada mal, y que nos podría permitir teletrabajar sin mayores dificultades.