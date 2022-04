Cómo ver tus películas y series preferidas en la Smart TV de tu hotel de vacaciones

Las vacaciones de Semana Santa están a la vuelta de la esquina, y es muy probable que ya estés preparando la maleta para un más que merecido descanso. Pero claro, tienes esa serie pendiente de ver y que tanto te gusta… El problema es que, no vas a poder acceder a Netflix y otras plataformas en la habitación de tu hotel o piso/casa que hayas alquilado para disfrutar de tus vacaciones de primavera. ¿O no?

Como te decíamos, la gran mayoría de hoteles cuentan con Smart TV de primera calidad y que usan las últimas versiones del sistema operativo de cada fabricante. O lo que es lo mismo: vas a poder disfrutar de Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ o cualquier otra plataforma que te interese.

El problema es que las televisiones de los hoteles están capadas para que no se pueda acceder a determinados menús. Con ello, el personal se evita el tener que estar configurando la tele cada vez que un graciosillo decide cambiar los parámetros establecidos. Pero claro, eso impide acceder a sus funciones inteligentes y descargar Netflix y otras plataformas.

Por no hablar del hecho de que no es agradable usar tu usuario y contraseña de estas plataformas en un televisor ajeno. No sabes si pueden registrar los datos que escribes para utilizarlos. Y esto también se aplica a cualquier casa de vacaciones cuyas Smart TV estén bloqueadas en modo hotel. Por suerte, hay una solución muy sencilla para disfrutar de cualquier plataforma de contenidos bajo demanda que te apetezca.

Qué necesitas para ver Netflix en tu hotel

Chromecast | Google

Solo necesitas un Chromecast, Amazon Fire TV Stick o cualquier otro reproductor multimedia que permita acceder a estos servicios VOD para ver cualquier película o serie que te apetezca. La variedad de productos disponibles en el mercado es tan amplia que no te costará encontrar el reproductor multimedia que mejor se ajuste a tus necesidades. De todas formas, nosotros te recomendamos el dongle de Google y la familia Fire TV Stick de Amazon ya que su funcionalidad está más que garantizada.

Cabe recordar que este tipo de dispositivos no solo te van a permitir convertir cualquier televisor tradicional, o capado como las TV de los hoteles, para acceder a funciones inteligentes y poder instalar todo tipo de juegos y aplicaciones, sino que podrás duplicar la pantalla de tu teléfono para aprovechar la ventaja del tamaño que ofrece una Smart TV.

Además, no necesitas hacer una inversión especialmente alta. Nosotros, si quieres comprar un reproductor de este tipo solo para tus viajes, te recomendamos comprar la versión Full HD de cualquiera de los dos reproductores, ya que son mucho más baratos que los modelos 4K. Y para el uso que le vas a dar, una resolución 1080p es más que suficiente.