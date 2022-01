Cómo utilizar tu Chromecast con Spotify

Spotify es una de las plataformas de música en streaming más utilizadas en todo el mundo. Su amplio catálogo y la posibilidad de escuchar música de forma gratuita son parte de su éxito. Podemos escuchar nuestra música preferida en una gran variedad de dispositivos entre los que se encuentra el Chromecast de Google, te contamos cómo

Reproduce tus canciones preferidas en tu televisor con un Google Chromecast

Una de las soluciones más recomendables para convertir nuestros televisores en Smart TV es utilizar para ello un Chromecast. Gracia a estos, podemos enviar contenidos a nuestro televisor y en las últimas versiones de estos podemos ejecutar las aplicaciones de las plataformas en streaming Esto es porque los nuevos modelos estos vienen con Google TV. Ver los contenidos de Spotify en pantalla grande es siempre un aliciente sobre todo si de los que se trata es de vídeos musicales o podcast filmados, por lo que enviarlos al Chromecast es la mejor solución para ellos sólo necesitas que el dispositivo desde el que vayas a reproducirlo este en la misma red Wifi que el Chromecast, una vez nos hemos asegurado ya estamos preparados para continuar.

Selecciona el dispositivo en el que quieras reproducir | TecnoXplora

Lo primero es seleccionar el contenido que queremos enviar. Como hacemos habitualmente, podemos hacer uso de nuestras librerías, usar las recomendaciones que Spotify nos sugiere o bien buscar contenido con la herramienta buscar.

que queremos enviar. Como hacemos habitualmente, podemos hacer uso de nuestras librerías, usar las recomendaciones que Spotify nos sugiere o bien buscar contenido con la herramienta buscar. Una vez tenemos claro lo que queremos reproducir, pulsa sobre el icono “ conectar a un dispositivo ” que se encuentra en la parte inferior derecha de la ventana junto al ajuste de volumen.

” que se encuentra en la parte inferior derecha de la ventana junto al ajuste de volumen. Al hacerlo, se despliega una ventana con todos los dispositivos conectados compatibles con el envío. Estos aparecen en la lista con el icono de Google cast.

Selecciona de la lista el dispositivo, de esta manera conectamos ambos dispositivos y el Chromecast está preparado para recibir el contenido que hemos seleccionado.

Si aún no le has dado a reproducir, este es el momento.

Aunque dependiendo de la versión de Android de nuestros dispositivos, tendremos o no control sobre el volumen desde nuestro teléfono disponemos de una versión anterior a Android 12 podremos hacerlo desde el propio teléfono móvil mientras que si ya dispone de esta versión o superior tendremos que usar el mando a distancia del televisor para ajustar el volumen.

Aunque podemos encontrarnos con algunos problemas y no conseguir reproducir la música en el televisor, esto puede deberse a que no se encuentre conectado a internet o que no tengamos la última versión de Spotify instalada en nuestros dispositivos. Resolver los problemas tienen fácil solución, tan sólo debemos comprobar las conexiones tanto a Internet como al Wifi de ambos dispositivos, instalar las actualizaciones que tengamos pendientes e reiniciar los dispositivos. Aunque si no encontramos nuestro Chromecast en el listado de dispositivos también puede deberse a que Google reconoce mejor los servicios dentro de su ecosistema, por lo que es recomendable iniciar sesión en Spotify desde su navegador web y realizar en envío de contenido desde aquí