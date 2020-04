Los lectores de libros electrónicos o ebook se han convertido en un dispositivo cotidiano en nuestros hogares. Ya no son una gran novedad, de hecho la tecnología de estos podría decirse que ha tocado techo con nuevos lanzamientos año tras año que no ha orecido prácticamente nada de innovación en sus últimas generaciones. Y en el caso de los Kindle estamos ante el que es sin duda el dispositivo para leer libros electrónicos más popular. Y este tiene un funcionamiento bastante peculiar, que a mucho de nosotros nos ha confundido durante meses. Hablamos de la función de apagado y reinicio, que no funciona como en otros dispositivos. Incluso podemos restaurarlo de fábrica, en el caso de que notemos que el dispositivo empieza a funcionar de una manera errática.

Así puedes reiniciar o restaurar tu Kindle

Cuando utilizamos el lector de libros de Amazon, como le ocurre a muchos móviles, mantenemos la sesión iniciada durante semanas o meses. Esto lógicamente hace mucho más sencillo el uso del Kindle, ya que no tenemos que preocuparnos por nada más que pulsar el botón de encendido y apagado, que como sabes tampoco tiene esta función, porque lo único que hace es suspender y apagar la pantalla, mientras que el Kindle sigue encendido. Por tanto lo recomendable es que cada varias semanas al menos reiniciemos alguna vez el Kindle, sobre todo para evitar una ralentización del rendimiento.

Así de sencillo se puede reiniciar o restablecer el Kidle | Tecnoxplora

Pues bien, esto es algo que podemos hacer a través de los ajustes del Kindle de una manera bastante sencilla. Ya sabes que para acceder a ellos debes ir a la pantalla principal del Kindle, y pulsar sobre el botón de “Configuración” que se caracteriza por una tuerca, como suele ser habitual. Dentro de estos ajustes debes pulsar sobre “opciones de dispositivo” y dentro de esta sección es donde vamos a encontrar las funciones que queremos utilizar en esta ocasión. En cuarto lugar podemos ver el botón que nos interesa, que es el de “Reiniciar” y donde una vez que lo pulsamos debemos decir que si a la pregunta de ¿Quieres reiniciar el Kindle?

Ahora verás la pantalla de inicio y una barra de progreso de Kindle mientras se reinicia el dispositivo. Esto no es algo rápido, y dependiendo del tiempo que llevemos sin reiniciarlo puede tardar varios minutos. Lo mismo ocurre con la restauración de fábrica, que sería la función que deberíamos utilizar en el caso de haber vendido el Kindle y querer entregarlo de la misma manera que nos lo encontramos cuando lo estrenamos en su día. Porque justo debajo de la opción de reiniciar tenemos la posibilidad de poder pulsar el botón de “Restablecer” que lo que hace es borrar todo el contenido del Kindle. Esto lo dejará como cuando lo estrenaste de fábrica, teniendo que introducir de nuevo tus datos de usuario y la configuración necesaria. También es algo recomendable cuando llevamos utilizándolo ya mucho tiempo.