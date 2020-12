Cómo programar el encendido y apagado de tu televisor con Android TV

Hoy en día es muy habitual tener varios televisores en casa, Salón, cocina o el dormitorio son algunas de las estancias en las que solemos situarlas. A quien no le gusta meterse en la cama, ponerse cómodo y esperar a caer en brazos de Morfeo mientras vemos nuestro programa favorito. Por lo que la función que vamos a contarte a continuación te resultará de lo más interesante.

Suele ocurrir con bastante frecuencia que al final del día estamos tan cansados que nos quedamos dormidos cuando nos relajamos viendo la tele. Además, hay que dar gracias por el gran invento que es el mando a distancia, que no tenemos que levantarnos a apagarla. Pero con esta opción, no sólo no tendremos que salir de entre las mantas, sino que tan siquiera tenemos que preocuparnos de buscar el mando y darle al botón de apagar del mando a distancia. Y seguir durmiendo tranquilamente mientras que se apaga de forma automática.

La función de la que hablamos es el temporizador de apagado, con esta podemos decirle a nuestro televisor cuando tiempo quieres que pase antes de apagarse. Podemos programarla en intervalos de 10 minutos hasta un máximo de 120 minutos y transcurrido el tiempo estipulado la tele se apagará.

Dependiendo del fabricante de tu dispositivo estás funciones pueden cambiar, pueden disponer además de la función temporizador la de apagado automático. Aunque el resultado final de ambas es el mismo, existe una diferencia entre ambas. En la primera como hemos comentado antes, el televisor se apagará transcurrido un tiempo determinado a partir de que la programemos.

Con la opción de apagado automático, podemos crear unas rutinas en las que se apague en el momento determinado que queramos del día. Esta opción es muy aconsejable para establecer la hora de irnos a dormir, sobre todo si tenemos niños, podemos fijar una hora para que se apague en diario y otro distinta para los fines de semana. Pero está opción no está disponible en todos los aparatos, dependerá de la capa de personalización de Android del fabricante.

Programando el encendido y apagado de tu Smart TV | TecnoXplora

Programar temporizador de apagado

Esta acción tan simple, no sólo nos ayudarnos a mantener un sueño sino también a controlar el gasto energético, mantener la tele encendida mientras dormimos es un gasto innecesario por poco que sea. Por norma general esta opción se encuentra en ajustes, pero dependiendo de la máscara de personalización del fabricante puede encontrarse en otro menú. Para programar el apagado sigue los siguientes pasos:

Entra en “ ajustes ” y selecciona temporizador.

” y selecciona temporizador. Entre las opciones encontramos “Temporizador de apagado” .

. Al pulsar sobre este se despliega un listado con las opciones de tiempo que podemos elegir, estos son intervalos de tiempo de 10 minutos.

que podemos elegir, estos son intervalos de tiempo de 10 minutos. Una vez elegimos en tiempo empieza a funcionar el contador, una vez consumido el tiempo está se apagará.

Otro método de desconexión automática en estos dispositivos es través de la función ahorro de energía. Sino hemos programado el temporizador, si tienes activada esta opción también se apagará de forma automática transcurrido el tiempo, si está detecta que no hay actividad bien sea subiendo o bajando el volumen o cambiando lo que estamos viendo. Para activarlo entre en las opciones de ahorro de energía de tu smart TV.

Encendido automático

En el mismo menú que el temporizador de apagado encontramos esta opción, por la cual podemos encender de forma automática la tele a una hora determinada. Aunque cada vez es más frecuente la televisión a la carta esta función puedes usarla como recordatorio, si esta se enciende a la hora exacta a la que empieza el programa que quieres ver.