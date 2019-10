El reloj inteligente de Apple no solo sabe llevar la cuenta de tus pasos, tu ritmo cardíaco o las notificaciones de tu móvil. Aura te ayudará a conocer tu estado emocional.

El Apple Watch es uno de los relojes inteligentes más interesantes del mercado. La manzana mordida ha presentado un dispositivo con un diseño que apenas ha variado a lo largo de los años y que además aporte grandes funciones. Sin embargo, puede que necesite de otro tipo de software para sacarle más rendimiento o desbloquear funciones que podrían parecer ocultas para cualquier usuario. Por eso te vamos a enseñar cómo monitorizar tu estado de ánimo con el Apple Watch.

Como controlar tu estado de ánimo con tu Apple Watch

Las compañías de hardware y software son ahora muy cuidadosas con el tema del bienestar de sus usuarios. No es que antes no lo fueran, pero la presencia cada vez mayor de la tecnología en los diferentes ámbitos de la vida es un hecho incuestionable. Ahora un móvil junto con un dispositivo wearable es capaz de controlar tus pasos, las kilocalorías que gastas después de una sesión de entrenamiento hasta las citas que tienes programadas para un día, ya sean familiares o de trabajo.

Aura en acción | Aura

Pero mejorar el bienestar no solo se consigue haciendo caso a lo que dice la app de relajación o de control de sueño, también hay que gestionar las emociones y conocer cada uno de tus posibles estados. Por eso, ante la cantidad de veces que piensas “estoy bien” pero no es así puedes consultar a Aura cuál es tu estado de ánimo. No, no estamos hablando del asistente virtual de Telefónica, sino de una app pensada para usarla desde el smartwatch de Apple.

La aplicación se instala en tu smartphone, pero puedes utilizarla en tu Apple Watch sin necesidad de mirar la pantalla del terminal. Su interfaz es de lo más sencilla ya que en primer lugar te aparecerá un indicador con el color que detecta. Este color se corresponde con los emojis que tienes justo debajo siendo verde para contento, amarillo tranquilo, violeta para triste y rojo para deprimido. Más adelante tendrás un gráfico en el que verás tu progresión a lo largo del día, de modo que podrás ver evaluar si emocionalmente has tenido o no un buen día.

Echa un vistazo a tu historial emocional

Como curiosidad, Aura mide tu estado de ánimo diario y hace una medición al final del mes. Todos estos datos que recaba y guarda lo hace solo en tu dispositivo, por lo que nada ni nadie sabrá cómo te has encontrado en un día. Además, tendrás la opción eliminar los datos que se han guardado en tu aplicación, desde el día en el que estás hasta de todo el historial que el dispositivo tenga guardado.

Esta app la encontrarás en la App Store como te puedes imaginar y es una de las más baratas en este segmento ya que te costará cerca de un euro. Si buscas otras aplicaciones para controlar tu estado emocional desde el Apple Watch te ofrecemos otra solución que se llama Moodnotes. En este caso el aparato rastrea tu estado emocional y te da consejos de cómo mantener buenos hábitos de pensamiento.