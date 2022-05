Cómo mejorar el agarre de tus AirPods y evitar que se muevan

Los cascos inalámbricos son probablemente de los mejores inventos de la historia. Poder escuchar música con libertad de movimiento y sin estar atado a otro dispositivo es todo un lujo. Ya sean de diadema o botón son de lo más cómodo. Estos últimos tienen una desventaja, por su diseño son candidatos a caerse o incluyo perderlos. Pero existe una sencilla solución.

Ganchos para los AirPod

La principal ventaja de los AirPods es su tamaño, sin duda, pero sin duda también puede ser su talón de Aquiles. Son susceptibles de caerse con frecuencia sobre todo si no te encajan a la perfección en el pabellón auditivo. Aunque algunos modelos incluyen almohadillas, para algunas personas no consiguen ajustarlos correctamente y esto provocan su caída. Para evitar este problema, o si queremos llevarlos puestos cómodamente, aunque no estemos escuchando nada, la solución pasa por incorporar a nuestros auriculares un pequeño gadget con el que podemos engancharlo a la oreja. Existen varios tipos de enganches, te traemos una selección de los más cómodos.

Ganchos simples de silicona | ICARER

Dependiendo del modelo de nuestros AirPods el diseño de estos será diferente en el caso de los AirPods 3, una de las alternativas más cómodas son los ganchos simples fabricados en silicona. Se ajustan de forma segura deslizándose en el cartílago de la oreja, proporcionando un agarre perfecto evitando la caída y perdida de estos. La mayoría de los fabricantes incluyen varias unidades para reponernos si estos se extravían e incluso incluyen bolsa de almacenamiento para guardarlos cuando no estamos haciendo uso de ellos. Disponible en Amazon en pack de tres pares por unos 12,99 euros.

Engancha tus Airpods a las orejas | UKCOCO

Independientemente del modelo de los auriculares podemos usar otro tipo de ganchos que se adhieren a los vástagos de las orejas, lo que significa que los colocaremos por colocando el gancho en la parte posterior de las orejas. Estos pueden resultar incomodos a los usuarios de gafas ya que las patillas de estas se apoyan sobre la misma zona de la oreja. Podemos encontrarlos en varios colores y proporcionan un gran ajuste y seguridad frente a caídas, por ello, son muy recomendables para la práctica deportiva. Podemos encontrarlo en pack de dos parejas por algo más de 14 euros.

Colgando del cuello | elago

Otra solución para evitar la pérdida de los auriculares, aunque no su caída de la oreja son las correas para Airpods. Estos se colocan en la parte inferior de los auriculares uniéndoles entre sí. Colocaremos cada uno de los cascos en su respectiva oreja y la correa rodeando la parte posterior de cuello. De este modo si estos abandonan su posición quedarán colgando evitando así que caigan al suelo y podamos extraviarlos. Una solución algo más económica que las anteriores a la vez que funcional, podemos encontrarlas por un precio que ronda los 7,99 euros. A la hora de decidirnos por usar este tipo de complemento debemos tener en cuenta a la hora de guardarlos en su estuche, debemos retirarlos ya que con ellos no entran dentro de su estuche.