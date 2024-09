Cómo limpiar correctamente tu televisor Samsung para que se vea como el primer día

Samsung es el gran referente a la hora de comprar un televisor. Que la firma lleve 17 años consecutivos dominando las ventas de Smart TV deja claro que es uno de los principales actores del sector. Y si tienes un modelo de la firma, debes seguir estos consejos a la hora de limpiar tu televisor Samsung.

Cabe destacar que Samsung cuenta con diferentes tecnologías para sus Smart TV. Puede que te hayas comprado un televisor LCD, un modelo MiniLED o sus increíbles Smart TV con pantalla QD-OLED.

Pues que sepas que, independientemente del modelo que tengas, hay una forma muy sencilla de limpiar la pantalla de tu televisor. Esto es especialmente útil para los propietarios que quieran limpiar una Smart TV Samsung OLED (QD-OLED), ya que el panel es sumamente delicado.

Así es como debes limpiar la pantalla de tu televisor Samsung

Además, no hablamos de una teoría nuestra, sino que es la recomendación oficial de Samsung, como verás en su web de soporte. Y tienen toda la razón del mundo cuando recomiendan tan solo dos productos: alcohol isopropílico y un paño.

El alcohol isopropílico, también conocido como isopropanol, es un compuesto químico que es perfecto para limpiar la pantalla de una Smart TV, por muy delicada que sea. Para empezar, el alcohol isopropílico se evapora rápidamente, lo que significa que no deja residuos o marcas en las superficies después de su aplicación. No te preocupes, que ningún componente interno se dañará.

Smart TV de Samsung | Samsung

Además, no conduce electricidad, por lo que no hay riesgo de cortocircuitos. Y su gran potencial desinfectante, capaz de eliminar bacterias, virus y hongos, hacen que sea una opción perfecta. Más, si tenemos en cuenta que el alcohol isopropílico es capaz de disolver aceites, grasa, y otras sustancias no polares, por lo que es ideal para eliminar manchas de huellas dactilares (quien tenga hijos en casa, lo entenderá perfectamente).

Un producto perfecto para mantener la capa antirreflejante de tu televisor y cuidar el panel por muy delicado que sea. Para ello, te recomendamoseste alcohol isopropílico de Amazon, además de este pack de paños que no sueltan pelusa para que tu televisor Samsung quede como nuevo.

Los pasos son los siguientes:

Desconecta tu televisor de la corriente

Con el equipo apagado y a temperatura ambiente, aplica un poco de alcohol isopropílico sobre el paño y limpia suavemente la pantalla haciendo círculos.

Mejor realizar varias pasadas que presionar. Si hay algo incrustado, mejor dar muchas capas que apretar o rascar con el dedo.

Siguiendo estos pasos, podrás limpiar la pantalla de tu Smart TV Samsung sin que sufra daño alguno.