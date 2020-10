Cómo evitar que tu móvil y tu altavoz Google Home respondan a la vez al decir “OK Google”

En la actualidad los altavoces inteligentes cada vez cada vez están más presentes en nuestros hogares, la sociedad cada vez está más acostumbrada a vivir con ellos. Uno de los altavoces inteligentes más famosos en la actualidad es el de Google. Se llama Google Home, y compite de tú a tú con los gadgets de Amazon y Apple. Seguramente te haya pasado que cuando le dices “OK Google” a tu móvil, y a su vez estás cerca del altavoz de la marca, te ocurre que ambos nos responden a la vez.

Hay una forma muy sencilla de evitar esto, porque es evidente que es muy desagradable tener que escuchar dos dispositivos al mismo tiempo y responder las mismas preguntas que hacemos. Evitar que dos dispositivos hablen al mismo tiempo puede llegar a ser muy molesto, por ellos te vamos a explicar cómo solucionarlo.

Evita respuestas duplicadas

La clave está en la increíble sensibilidad de los micrófonos de Google Home es espectacular. Pueden escuchar de lo que estamos hablando a unos metros de distancia. Por lo tanto, cuando decimos "OK Google" en nuestros teléfonos móviles, no tenemos que gritar tan fuerte para que tanto el teléfono como el altavoz puedan respondernos simultáneamente de una manera perfecta. Existe una forma de obtener el mismo resultado con nuestro teléfono móvil sin tener que decir palabras absolutas. Y no es necesario hacer nada complicado.

Pasos a seguir para que no te ocurra

Asistente de Google | Tecnoxplora

· Debes pulsar el botón central de navegación en tu teléfono, el que tiene forma circular.

· Te aparecerá una animación con los colores del asistente y este se abre.

· El teléfono en ese momento ya nos está escuchando.

· Ya solos tenemos que hacerle la pregunta para que nos responda, sin que el altavoz se active en ningún momento.

En el caso de que no cuentes con el Asistente de Google en tu dispositivo móvil, debes ir a la barra de búsqueda de Google integrada en el sistema o abrir la aplicación de Google que contiene el asistente y hacer clic en el icono del micrófono. Ahí es cuando haremos una pregunta al asistente de Google Home, esperando obtener una respuesta. Después de esto, el altavoz permanecerá suspendido nuevamente.

Si tienes un dispositivo de Apple

Si en tu caso lo que tienes es un dispositivo de Apple, ya sea un iPhone o iPad, el proceso es exactamente igual. En este caso a través de la app de Google, en la que debemos pulsar también el micrófono en la barra de búsqueda para hacer la pregunta. Debes tener en cuenta, que, aunque te encuentres lejos de casa, puedes seguir haciendo uso del asistente diciéndole al móvil OK Google, para que te responda habitualmente.

En el caso de que queramos evitarlo, podemos hacerlo desactivando “Voice Match” en los ajustes de la app de Google, dentro de los ajustes del asistente. De esta forma, aunque el asistente nos reconozca cuando digamos OK Google solo será el altavoz el que se dé por aludido, mientras que el smartphone no responderá, y tendremos que pulsar el botón central en caso de querer hablar con él.