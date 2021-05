Cómo establecer una contraseña para proteger tu kindle

Cada vez disponemos de más dispositivos de uso personal teléfono móvil, auriculares, relojes, pulseras, tabletas u ordenadores personales. Dispositivos que no compartirnos con los integrantes de nuestro hogar y que queremos preservar la privacidad de su contenido. Para ello podemos crear una contraseña te contamos cómo proteger tu Kindle.

Crea una contraseña personalizada para tu Amazon Kindle

El uso de la contraseña es muy recomendable pero no sólo para mantener la privacidad, sino para evitar compras no deseadas o si lo extraviamos y no queremos que nadie puede usarlo. Cuando protegemos este estos dispositivos con contraseña es casi imposible acceder a ellos a no ser que la conozcamos o tengamos acceso a usuario y contraseña para restaurarla.

Kindle Paperwhite | Amazon

Por lo que si perdemos el dispositivo nadie más podrá hacer uso de él convirtiéndolo en un aparato inservible, por lo que es más probable que decida devolverlo a su propietario. Como cualquier procedimiento que realicemos es nuestro Amazon Kindle es muy sencillo, pues su interfaz es de lo más sencillo e intuitivo. Por lo que crear un código de acceso sólo nos llevará unos minutos, siguiendo los pasos que a continuación te indicamos:

Enciende tu dispositivo Kindle y accede a la Home .

. Pulsa sobre el icono “ configuración ” en la parte superior de la pantalla.

” en la parte superior de la pantalla. Para acceder a todas las opciones pulsa sobre “ todos los ajustes ”

” Elige del listado “ opciones de dispositivo ”

” Y a continuación pulsa sobre “ contraseña del dispositivo ”

” Nos aparece una nueva pantalla emergente en la que introduciremos nuestra clave y un segundo de recuadro de texto en el que volvemos a escribirla para confirmarla.

A partir de este momento tendremos que usar la clave que hemos creado cada vez que queramos acceder a nuestro Kindle. Así de sencillo es activarla e igual de sencillo es desactivarla. En el mismo apartado donde la creamos, pulsamos en “desactivar contraseña”. Al hacerlo, nos aparece una nueva ventana emergente en la que introducimos nuestro código y de esta forma quedará desactiva.

Creando contraseña | TecnoXplora

Además, tenemos la posibilidad de cambiarla tantas veces como queramos, para ellos proporcionaremos la actual, y a continuación seguiremos los mismos pasos que para crearla. Introducimos la contraseña y su confirmación. Si no recuerdas la contraseña no te preocupes, puedes recuperarla a través de los servicios de recuperación que nos ofrece Amazon a través de nuestra cuenta de usuario.

Si hemos perdido nuestro Kindle y este no está protegido con una clave personal, quien lo encuentre, puede hacer uso de este sin ningún tipo de restricción. Por lo que podrá seguir disfrutando de tus suscripciones, libros, revistas o incluso realizar cargos a través de la tienda Kindle de Amazon. Para evitarlo es recomendable desvincular nuestra cuenta personal de Amazon. Podrás hacerlo a través de la página web de Amazon. Desde el navegador accede a tu cuenta de usuario de Amazon. En nuestro perfil selecciona “Gestionar mi contenido y mis dispositivos”. Una vez que accedemos podemos ver todos los dispositivos que tenemos vinculados a nuestra cuenta. Seleccionamos el dispositivo Kindle que queramos desvincular y por último pulsamos sobre “anular registro” para terminar.