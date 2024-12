Cómo elegir el cargador adecuado para tu teléfono móvil

Cuando viajamos mantener la carga de nuestros dispositivos puede ser una tarea algo complicada. Sobre todo, si nos movemos por lugares poco poblados o queremos disfrutar de la naturaleza. Una de las soluciones más sencillas es llevar con nosotros baterías externas con gran capacidad, aunque siempre podemos optar por un adaptador de corriente.

Elegir el adaptador de corriente adecuado para nuestros dispositivos

Aligerar el peso de nuestro equipaje sobre todo cuando viajamos en avión es necesario, no solo por comodidad, también a la hora de evitar el pago de suplementos. Si además de viajar con tu teléfono móvil lo haces con otros dispositivos, como cámaras, tablets e incluso el ordenador portátil será necesario recargar las baterías de estos. Por lo que es importante llevar siempre con nosotros un adaptador de corriente que nos proporcione la suficiente potencia para alimentarlos.

Anker MagGo cargador inalámbrico | Anker

De manera que podemos usar un mismo adaptador para alimentar a todos nuestros dispositivos, Aunque tenemos que tener en cuenta que las características de los adaptadores, influyen en la velocidad y eficiencia de la misma. Por lo que, si queremos cargar varios de estos dispositivos al mismo tiempo, con un único adaptador, además de buscar uno con varias tomas y conexiones, debemos fijarnos en la potencia.

La mayoría de dispositivos, utilizan dos etapas de carga, una más rápida hasta alcanzar un determinado porcentaje y a partir de ese momento lo hacen de forma más lenta, en la que no necesitan tanta potencia. Antes de comprar un adaptador, debemos fijarnos en la potencia máxima de carga de nuestros dispositivos. Calcular la que necesitamos para hacerlo conectando varios de estos dispositivos a la vez, ya que si no lo hacemos no podremos cargar varios a la vez.

El voltaje no es el mismo en todas las partes del mundo. Conectar un dispositivo de forma accidental a diferente voltaje para el que ha sido diseñado puede causar daños irreparables. Antes de conectarlos, debemos comprobar que vamos a hacerlos de la forma correcta y segura para evitar este tipo de accidente. Algo que nos evitará tener que llevar con nosotros un adaptador de voltaje o tener que buscarlo durante nuestro viaje.

Lo mismo sucede con las clavijas y sistemas de enchufe, dependiendo de donde nos encontremos podemos usar el estándar europeo, el tipo C con dos clavijas redondas que todos conocemos. Estos siguen una nomenclatura que va desde el tipo A hasta el tipo M y en el que nos encontramos con diferentes tipos de patillas y número de estas.

Además de la potencia debemos asegurarnos de que el adaptador es compatible con el voltaje. Por lo que apostar por un adaptador con voltaje dual,con varias clavijas intercambiables y plegables con un diseño compacto y múltiples puertos puede sacarnos de más de un apuro. Estas son algunas de las características que no pueden faltar en un adaptador para acompañarnos en nuestro viaje de forma sencilla, segura y sobre todo sin ocupar mucho espacio en nuestros equipajes.