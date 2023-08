Cómo crear una alarma silenciosa en tu reloj Samsung

Utilizar el teléfono móvil como despertador es algo de lo más habitual, esto supone dejar el dispositivo en la mesilla junto a nuestra cama. Además, si no tenemos una rutina muy definida y una alarma semanal bien prefijada, hacer uso de este antes de dormir, cosa que por otro lado no es muy aconsejable. Existe una alternativa, utilizar el reloj inteligente para despertarnos.

Alarma silenciosa Samsung Galaxy Watch

Para despertarnos no siempre es necesario escuchar el sonido del despertador o la melodía del móvil sonando, también puede hacerlo de forma silenciosa nuestro reloj inteligente. A través de la vibración en nuestra muñeca, sabremos que es hora de levantarnos. A menudo los horarios de las personas convivientes no coinciden y cada una tiene su propia alarma que le indica que es momento de levantarse. Si no queremos despertar al resto una muy buena solución es programar una alarma silenciosa en nuestro reloj. Lo que hará que nos despertemos a tiempo, sin necesidad de que lo haga el resto. A continuación, te contamos cómo programarla en tu reloj inteligente.

Configurando una alarma silenciosa | TecnoXplora

Programar una alarma en el reloj es muy sencillo y para ello tenemos varias opciones. La primera es acceder a la app despertador y configurarla desde cero o pedir a Bixby que nos despierte todos los días a determinada hora. Independientemente de cómo iniciamos la programación de la alarma podemos ajustar todos sus parámetros desde la pantalla del propio reloj, Lo haremos siguiendo los siguientes pasos:

Selecciona la alarma que hemos creado o pulsa sobre añadir en reloj para crear una nueva.

Lo primero que debemos hacer es comprobar que la hora es la correcta o definir la hora a la que queremos que nos despierte. Pulsa siguiente para continuar.

o definir la hora a la que queremos que nos despierte. Pulsa siguiente para continuar. De este modo entramos en un menú en el que encontramos una serie de parámetros que debemos configurar.

Comenzaremos con los días de la semana que queremos que sean despertados a esta hora, pulsa para definir los días, podemos hacerlo diariamente o semanalmente evitando así que suene también los fines de semana. Toca sobre los días que queremos que se active.

que queremos que sean despertados a esta hora, pulsa para definir los días, podemos hacerlo evitando así que suene también los fines de semana. Toca sobre los días que queremos que se active. Nombre de la alarma , si tenemos varias configuradas al mismo tiempo, podemos definir un nombre para diferenciarla del resto.

, si tenemos varias configuradas al mismo tiempo, podemos definir un nombre para diferenciarla del resto. Sonido de la alarma, si queremos que suene para despertarnos, este debe estar activado y elegimos el sonido que queremos que nos despierte. En el caso contrario, desactivaremos esta opción, apareciendo no como opción.

si queremos que suene para despertarnos, este debe estar activado y elegimos el sonido que queremos que nos despierte. En el caso contrario, desactivaremos esta opción, apareciendo no como opción. Vibración, si queremos que este sea el método por el cual nos despertemos todos los días, debe estar activado, de modo que seleccionamos el tipo de vibración, tenemos varias opciones distintas. Cabe recordar que, en la configuración general del reloj, también podemos ajustar esta como suave o fuerte.

Y por último posponer, si eres de los que les gusta estar un poquito más en la cama y posponer la alarma, también tenemos esa opción eligiendo la cantidad de minutos que queremos que pase entre las diferentes llamadas, estos van en incrementos de 5 minutos, hasta un máximo de 30 minutos. Además, podemos definir el número de veces que se repite. Una vez hemos definido todos las opciones pulsa Guardar.