Cómo convertir un altavoz Bluetooth en espantapájaros

Los meses más cálidos como la primavera y el verano son por antonomasia los meses en los que los árboles y las plantas dan su fruto. Por lo que si has montado un huerto en la terraza o tienes la opción de tener frutales sigue leyendo porque te puede interesar. Ahuyenta a los pájaros de tus cultivos con un altavoz Bluetooth.

Sonidos disuasorios a través del Bluetooth

Los pájaros suelen picotear los frutos que van coloreando tanto los árboles frutales como en las matas. Por lo que, si quieres alejar a las aves de tu cosecha, puede hacerlo usando para ello un altavoz Bluetooth, te contamos cómo. Suelen ser asustadizos y cada vez que notan nuestra presencia, salen volando, volviendo de nuevo cuando creen que ya no los vemos y tienen vía libre para continuar con su actividad. Como no podemos estar todo el día pendiente de que no se acerquen a nuestras macetas, podemos hacer uso de la tecnología a intentar disuadirlos.

Son muchos los métodos que podemos usar para ahuyentarlos, pero no todos son posibles en determinadas situaciones y tampoco del todo eficientes. Uno de los métodos usados son los ultrasonidos, pero no está cien por cien probado la efectividad de estos ya que dependiendo del pájaro atacante son más sensibles a una u otra frecuencia. Los espantapájaros son otra alternativa, así como colocar mallas de protección. Otra forma de evitar que se acerquen a los frutos, es utilizar el sonido, para lo que usaremos un altavoz bluetooth que conectaremos a nuestro móvil. Para ello tan solo tenemos que emparejar ambos dispositivos y comenzar a reproducir.

. Los sonidos que son más efectivos son los sonidos fuertes como los que generan los disparos, por lo que podemos buscar un audio de estas características y cada cierto tiempo reproducirlo. Otros sonidos que son infalibles, son los de los depredadores naturales de dichas especies. Así, si tenemos identificados los tipos de aves, podemos reproducir los sonidos que les asustan. De vez en cuando debemos cambiar los sonidos, ya que nuestros visitantes, aprenden rápidamente y con el paso del tiempo, se acostumbrarán al ruido y se acercarán sin más. Por lo que hay que tratar de sorprenderlos y asustarlos para que tenga el efecto deseado

También podemos probar a reproducir ultrasonidos a través del altavoz, aunque para esto debemos saber exactamente el tipo de pájaro que frecuenta nuestra cosecha, aunque no está demostrado fehacientemente de que tiene resultado. En YouTube, podemos encontrar vídeos con sonidos para ahuyentar a nuestros indeseados visitantes.

Si tenemos a mano otros dispositivos como altavoces inteligentes, también podemos crear rutinas con las que usando detectores de movimiento cada vez que detecte movimiento cerca de nuestras matas en la terraza, que comience a reproducir y que esto haga que los pájaros levanten el vuelo. De este modo, manteniéndolos a raya podremos disfrutar de nuestra cosecha sin tener que renunciar a las piezas que han picoteado estos vándalos con alas.