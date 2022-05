Cómo controlar tus dispositivos de IOT desde el mando de tu TV

Gracias al Internet de las cosas nuestras casas son cada vez más inteligentes y podemos controlar muchos aspectos de la vida diaria de forma remota. Cada vez añadimos un dispositivo compatible con los asistentes de voz, tenemos la posibilidad de interactuar al con esto o hacer que varios de nuestros dispositivos interactúen entre sí.

Controla tu hogar inteligente con el mando de la TV

Algo que hace unos años parecía imposible ahora lo es, luces que podemos encender y apagar sin necesidad de pulsar el interruptor de luz o incluso sin estar en casa. Y sobre todo usar el mando a distancia para controlar cualquier dispositivo conectado de nuestro hogar. Ya sea con el mando de una Smart TV o cualquier dispositivo como un Fire TV o Android TV, podemos controlar cualquier aparato. La mayoría de estos dispone de asistente de voz al que podemos invocar a través del micrófono incorporado en el manado, simplemente pulsando un botón.

Tendemos equivocadamente a pensar que a través de este micrófono sólo podemos dar órdenes al televisor, para que se encienda o apague si es compatible con esta función. O para reproducir cualquier contenido, avanzar o retroceder en la reproducción, pero nada más lejos de la realidad. Este alberga el asistente de voz con todas sus funciones y podemos pedirle que realice cualquier acción tal y como haríamos en cualquier otro dispositivo compatible con los asistentes de voz.

Pero debemos tener en cuenta cual el es asistente de voz de nuestros de dispositivos, dependiendo de la marca de nuestro televisor o el fabricante de TV Stick será Alexa o Google Asistant nuestro asistente. En la mayoría de los casos desde el mando podemos saber cuál es asistente que usa nuestro TV, pero si aun así tenemos dudas, podemos salir de ellas pulsando sobre el botón para activarlo. De este modo si se trata de Alexa, veremos en la propia pantalla su interfaz con una banda de color azul. En el caso de Google asistant veremos la banda multicolor que nos indica que nos está escuchando.

Mandos con asistente de voz | TecnoXplora

Para que todo el conjunto funcione a la perfección debemos tener en cuenta una serie de cosas como que todos los dispositivos inteligentes deben estar conectados con la misma cuenta de usuario y a la misma red. Esto podemos hacerlo con las App tanto de Alexa como Google Home y una vez configurados los dispositivos utilizar el asistente de voz de mando a distancia para controlarlos.

Pero puede el asistente del mando a distancia sólo funcione cuando esté el televisor encendido, dependerá de si mantiene la alimentación de corriente o no, si disponemos de dispositivos como Fire Stick, Chromecast o TV box es probable que podamos seguir haciendo uso de este método de invocación, aunque el televisor permanezca apagado. De este modo, pulsando el botón no hace falta usar las palabras de invocación del asistente, tan sólo realizar directamente nuestra petición. Algo que en el futuro no será necesario en el caso del asistente de la gran G, con las nuevas funciones para el asistente que han presentado.