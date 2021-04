Cómo controlar las luces de tu hogar desde un móvil o altavoz sin bombillas o llaves inteligentes

Crear un hogar inteligente se ha convertido en algo muy sencillo gracias a la multitud de gadgets que podemos encontrar en el mercado. Interruptores enchufes, bombillas, termostatos, botones son algunos que los dispositivos que nos ayudan en nuestro día a día. A continuación, te contamos un gadget de los más interesante si estas inmerso en la automatización de tu hogar

Casquillos inteligentes

Una vez que empiezas no puedes parar, comienzas comprando una bombilla para probar, después adquieres un interruptor para automatizar las lámparas del salón porque poner diez bombillas inteligentes nos supondrían una gran inversión y serían difíciles de controlar, más tarde compramos un enchufe inteligente para controlar los radiadores o poner el árbol de Navidad. Vamos incorporando más y más gadgets a nuestra casa. No hay nada mejor que llegar a casa de noche y nada más entrar por la puerta se enciendan las luces sin necesidad de buscar el interruptor o poder encender y apagar la calefacción a distancia con la ayuda de nuestro móvil.

Las bombillas son una buena alternativa para lámparas de mesa y los interruptores para habitaciones en las que tenemos una gran cantidad de bombillas que gestionar. Para habitaciones en las que tan sólo tenemos una luz y queremos automatizarla de modo permanente la mejor solución es añadir un casquillo inteligente.

Controla las luces con el móvil | LoraTap

Colocarlos es verdaderamente sencillo, no hace falta manipular cables ni usar corta alambres, pelacables, ni bajar los plomos, tan sólo tenemos que enroscarlo al casquillo ya existente y así quedan están listos para añadirlos a nuestro hogar digital con la ayuda su aplicación y el móvil. El uso es el mismo que el de una bombilla, con la ventaja que estos no se funden y no hay que sustituirlos cuando ello sucede. Los precios de estos dispositivos oscilan mucho dependiendo de fabricantes y el número de casquillos que compremos. En Amazon puedes encontrar estos dispositivos con un precio que ronda los veinte euros. También hay disponibles packs con varios de estos casquillos con lo que el precio baja considerablemente.

Ahorra comprando varios caquillos | Whpuliao

Son compatibles tanto con los asistentes de voz de Google como con Alexa por lo que podemos controlarlos a través de sencillos comandos de voz como si te tratara de cualquier otro gadget. Permiten crear rutinas, programarlos para que se enciendan o se apaguen a determinadas horas, o crear escenas junto con otros dispositivos. A lo hora de adquirir los casquillos no sólo debemos fijarnos en el precio, también hay que tener la cuenta el tipo de iluminación que queremos para cada estancia. No está recomendado el uso de bombillas incandescentes, sólo el uso de bombilla LED. Si estás pensando en crear un hogar digital lo más recomendable es planificar haciendo una lista tanto de las habitaciones, de las acciones que queremos automatizar y de los dispositivos que vamos a necesitar. Teniendo en cuenta todo esto crearemos un hogar eficiente no solo a nivel energético sino en el uso del Wifi. Un aspecto muy importante pues si conectamos demasiados de estos dispositivos podemos saturar la red.