Cómo conectar un Kindle a tus cuentas de Facebook y Twitter

Cada vez son más los dispositivos que incluyen nuevas funciones para las que un principio no había sido diseñado, Como es el caso de los libros electrónicos de Amazon. Estos comienzan a incluir una mayor integración con Internet y las redes sociales, te contamos cómo:

Conecta tu Amazon Kindle con tus redes sociales

En un principio estos dispositivos fueron diseñados como simple libros electrónicos, en los que podíamos almacenar una gran selección de libros a los que teníamos sin necesidad de estar constantemente conectados a Internet. Muchos de estos disponen de conexión Wifi, a través de la cual podemos gestionar los contenidos de una forma rápida y sencilla sin necesidad de conectarlos a otros dispositivos de forma física. Con el paso de tiempo y las frecuentes actualizaciones, esta conexión Wifi, además de pasar contenido también nos permite navegar por la red, aunque de una forma muy básica. Y esto ha hecho posible además que podamos realizar compras a través del propio dispositivo y descargar directamente, sin necesidad de comprar y posteriormente enviar los artículos al dispositivos.

Por ahora esta conexión se limita a las cuentas de Twitter y Facebook, aunque esto ya supone un gran avance. Esta forma de acceso tiene sus limitaciones, pero aun así podremos compartir por ejemplo contenido que subrayes o fragmentos de texto de una forma muy sencilla y directamente desde tu dispositivo. Pero para ello antes debemos realizar unos ajustes.

Desde nuestro Amazon Kindle debemos acceder a los ajustes de la configuración del mismo, para ello solo tenemos que pulsar en el menú de hamburguesa situado en la parte superior derecha de la pantalla.

Tras desplegar el menú, accede de los ajustes pulsamos sobre “configuración”.

A continuación, entre las opciones disponibles selecciona “mi cuenta”.

En el nuevo menú, seleccionamos “Redes sociales”

Por el momento, las únicas redes sociales a través de las que podremos compartir contenido son Facebook y Twitter.

Selecciona la red que deseas configurar e inicia el asistente, sigue los pasos que te indica introduciendo para ello usuario y contraseña.

Una vez concluido el proceso, ya podemos compartir contenido directamente desde el dispositivo.

Aunque debemos tener en cuenta de que no todos los usuarios podrán hacer uso de esta función ya que por el momento no está disponible para todos los dispositivos. Los libros electrónicos de las primeras generaciones no disponen esta opción. Aunque si pueden hacer uso del navegador de internet y acceder por este medio a la versión web, pero no podrán compartir directamente contenidos desde su dispositivo.

Nos hemos acostumbrado a vivir permanentemente conectados y estas nuevas funciones le dan un nuevo sentido al uso de estos dispositivos, A través de los cuales no sólo podremos leer nuestras novelas preferidas, sino que además podremos acceder a la actualidad a través del navegador. Siempre y cuando tengamos conexión Wifi. Hay que reconocer que tiene limitaciones ya que la velocidad de carga es lenta y que además de ello veremos todos los contenidos en Blanco y negro en su pantalla de tinta electrónica. Esperamos que, en un futuro, vayan incluyendo más funcionalidades que permitan una mayor conectividad de nuestros dispositivos.