Como cambiar el nombre de un dispositivo Bluetooth en Andorid

Son muchos los dispositivos que disponen de tecnología bluetooth para comunicarse o conectarse con otros. Es algo común verse rodeado de dispositivos bluetooth y no ser capaz identificar un dispositivo. A continuación, te contamos como renombrar la conexión bluetooth de tus dispositivos.

Renombrar las conexiones Bluetooth

Encendemos el bluetooth de nuestro móvil y nos disponemos a conectar un dispositivo, pero nos damos cuenta de que sale una lista con varios dispositivos y algunos de ellos se identifican con una serie de letras y números que a veces es imposible reconocer a que dispositivos corresponden. Pero hay una forma de cambiar estos extraños nombres por otro que nos facilite su identificación. Para ello debemos cambiar el nombre de la conexión bluetooth del dispositivo. Algo que no influye con el nombre el nombra asignado desde la aplicación. Sólo cambiará el nombre con el que lo veremos al activar el bluetooth. Dependiendo del fabricante del nuestro teléfono móvil puede variar un poco el procedimiento. Aunque se trate de dispositivos Android, cada fabricante incluye una máscara de personalización con su propia interfaz, pero más o menos el procedimiento es el mismo.

Cambiado el nombre al bluetooth de los dispositivos | TecnoXplora

Tenemos varios métodos para acceder a la configuración de bluetooth, podemos hacerlo desplegando el menú notificaciones deslizando el dedo desde la parte superior de la pantalla y pulsando sobre el icono de Bluetooth. O bien desde los ajustes del teléfono.

Una vez accedemos a la configuración del Bluetooth podemos ver el listado de dispositivos disponibles a nuestro alrededor. Por un lado, vemos los dispositivos vinculados con nuestro teléfono y los dispositivos disponibles.

Si entre los disponibles no se encuentra el que estamos buscando, toca sobre el botón actualizar para realizar una búsqueda de dispositivos. Una vez aparece en el listado toca sobre el dispositivo para acceder a la información del mismo.

Toca sobre el nombre del dispositivo o en la opción "renombrar".

Una vez completada la operación confirma el cambios y sal del menú. Ahora veremos como en el listado aparece con el nuevo nombre que le hemos asignado.

Un usuario puede llegar a tener una media de tres o cuatro dispositivos Bluetooth conectados a su móvil, por lo que asignarles un nombre reconocible puede ser de mucha ayuda, sobre todo en el caso de las personas mayores que no están tan familiarizados con estos. Llevando a desvincular los dispositivos y dejando de reportar los datos a sus aplicaciones en cuestión, haciéndoles pensar que se han averiado o que no funcionan correctamente. Si al abrir la configuración del bluetooth de nuestro móvil no podemos identificar un dispositivo en cuestión por su dirección Bluetooth, siempre tenemos la opción de usar la propia app del dispositivo para averiguarla. Para ello, abre la app del dispositivo, toca sobre este para acceder a la información y ajustes del mismo. Esta suele aparecer junto a la versión del firmware y las actualizaciones. De esta forma sabremos identificar a quien pertenece cada una de las direcciones Bluetooth expresadas con una serie de letras y números.