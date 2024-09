Cómo una batería externa puede ser más inteligentes gracias a la conectividad Bluetooth

Las baterías externas se han convertido en nuestras grandes aliadas cuando no tenemos un enchufe cerca. Dependiendo de su potencia podemos cargar varias veces un móvil e incluso alimentar un ordenador personal. Muchas de ellas incluyen incluso conectividad Bluetooth que permite conocer todos los datos acerca de la batería y la carga en tiempo real.

Baterías mucho más inteligentes

La vida moderna nos genera la necesidad de estar siempre conectados, lo que se traduce en una dependencia total, no solo de nuestros dispositivos, sino también de energía eléctrica. Quedarse sin baterías para muchos usuarios puede ser un enorme problema. Aunque de fácil solución, las powerbank son la solución. Sobre todo, las de última generación que además de tener una gran capacidad son inteligentes.

Todos los datos en la App | TecnoXplora

Estar fuera de casa y quedarse sin batería en el dispositivo ya no es un problema. Podemos cargar o seguir utilizándolos gracias a las baterías externas. Están han alcanzado un nivel de excelencia que no solo podemos cargar el móvil, sino que podemos debemos seguir trabajando sin mientras que se carga nuestro ordenador. Algunas incluso nos dan la opción de conectarlas con bluetooth al móvil y obtener toda la información acerca del proceso de carga.

Este tipo de batería como las Anker, a través de su aplicación podemos conocer en tiempo real todos los datos y estadísticas recogidas. De manera que echando un simple vistazo tendremos una radiografía completa de la batería. Desde el estado de la carga, la entrada y salida de energía o la temperatura de la misma, son muy importantes a la hora de optimizar la carga.

Por otro lado, podemos comprobar tanto la velocidad de carga como la potencia que consume cada dispositivo conectado, con lo que nos podemos hacer una idea del gasto energético del mismo y podríamos calcular, cuál sería su coste real al cargarlo en la red eléctrica.

La batería es capaz además de identificar el dispositivo que hemos conectado, así como calcular el número de vecesque podríamos cargarlo con la carga actual de la batería. Lo que nos da una visión general del tiempo de uso de la misma y si es necesario cargarla para llevar a cabo su función a futuro en el momento necesario.

Gracias a la capacidad de las mismas, tenemos la opción de recargar las baterías de varios dispositivos al mismo tiempo, esto además es posible ya que disponen de varios puertos de carga y conectores tanto USB como tipo C. Aunque la velocidad de carga, dependerá en parte tanto de los dispositivos, si disponen de carga rápida o no e incluso del cable que utilicemos. Ya que no todos están preparados para alcanzar la velocidad de carga de algunos dispositivos.

Hay que agradecer el avance de las baterías en este sentido ya que cada vez son más pequeñas, ligeras y con mayor capacidad. Lo que permite llevarlas siempre con nosotros y aportarnos la energía que nuestros dispositivos necesitan en cada momento, sin sorpresas y siendo conscientes en todo momento de su autonomía.