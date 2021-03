Cómo añadir o cambiar el código PIN que protege a tu Apple Watch

El Apple Watch es un dispositivo que, a pesar de no tener un sensor biométrico que evita que los desconocidos puedan cotillear lo que llevamos en él, dispone de un método de seguridad bastante eficiente y que, de facto, impide que nadie que no seamos nosotros se ponga el reloj para utilizarlo. Ese método que utiliza es un sencillo código PIN de cuatro dígitos como el de los teléfonos móviles que, a priori, no parece que sea demasiado fuerte pero que, en el día a día, se demuestra como el más eficaz Sobre todo si tenemos en cuenta que en el instante en el que nos quitamos el Apple Watch de la muñeca nos lo vuelve a pedir, lo que impide que nadie que no se lo sepa pueda desbloquearlo fácilmente.

Además, se trata de una medida de seguridad que Apple nos invita a tomar cuando sacamos el smartwatch de la caja ya que, entre otras funciones, si decidimos no activarlo, nos impide realizar tareas como el pago con tarjetas bancarias en terminales contactless, o dar el ok para desbloquear nuestro Mac y aceptar muchos de los procesos en los que se requiere la intervención de un perfil administrador.

¿Quieres cambiar o eliminar le PIN?

Como os decimos, lo normal es que tengáis un código PIN activado para el reloj y, aunque no es muy habitual cambiarlo, siempre pueden producirse circunstancias que nos obligan a ello. Por ejemplo, cuando tenemos la certeza de que esos cuatro números podrían ser de dominio público y caer en manos de otros usuarios. Así que vamos a modificarlo para evitar males mayores.

Cambiar el código PIN del Apple Watch. | Tecnoxplora

A diferencia de otros procesos de configuración del Apple Watch, este de cambiar el código se inicia en la pantalla del iPhone y se concluye en la del Apple Watch. Por eso nos vamos a la aplicación de "Reloj" y buscamos las opción "Código" dentro de la pestaña "Mi Reloj" (abajo a la izquierda). una vez allí os aparecerán una serie de opciones sobre cuándo el reloj nos va a solicitar la introducción de esos cuatro números aunque, de momento, nos quedamos con la primera de las alternativas. La de "Cambiar código".

A continuación el iPhone nos mostrará un aviso, el de "introduce el código en el Apple Watch para cambiarlo". Allí nos solicitará primero escribir el PIN actual para, a continuación, hacer lo propio con el nuevo, dos veces, ya que como es costumbre en los de Cupertino cualquier modificación en un password de sus dispositivos necesita de una verificación que evite errores a la hora de escribir con el teclado. Cuando ya lo tenemos, solo hay que aceptar los cambios y el código PIN habrá cambiado.

Ahora bien, ¿qué ocurre si lo que queremos es eliminar esa barrera de seguridad? Pues básicamente es un proceso idéntico al anterior solo que nos solicitará, también por duplicado, que escribamos el PIN activo para confirmar que queremos eliminar ese sistema de seguridad. Ni qué decir tiene que no os recomendamos dejar el Apple Watch a la intemperie, con el peligro de que cualquiera que pase por allí pueda hacerse con él y utilizarlo sin problemas. Aunque también es cierto que es mucho más cómodo ya que no nos pedirá que escribamos nada aunque nos lo quitemos y volvamos a ponerlo en la muñeca.