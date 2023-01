Cómo almacenar la energía que generan tus placas solares incluso los días más nublados

Cada vez más hogares apuestan por el autoconsumo y las energías renovables. Además de generar menores emisiones de CO2 al medio ambiente también ayudan a rebajar la factura de luz. Aunque el mayor ahorro se produce en las horas del día en las que hay sol, también podemos guardar la energía, aunque esté nublado, para utilizarla más tarde, te contamos cómo.

Almacena la energía sobrante en estaciones de energía portátiles

De la potencia de nuestra instalación depende si producimos suficiente energía o no para cubrir nuestras necesidades e incluso de generar excedentes. En este último caso, tenemos varias opciones la más común es volcar nuestros excedentes a la red general y ser recompensados económicamente por ello. Utilizar el servicio de hucha virtual que ofrecen algunas compañías en las que acumulamos nuestros excedentes, los cuales servirán para compensar el gasto cuando no producimos. Y, por último, instalar unas baterías en las que se almacenará la energía que no consumimos, para hacerlo más tarde.

La opción de las baterías supone una gran inversión económica además de la que ya supone la instalación de las placas solares. Por lo que una solución intermedia es el uso de Estaciones de energía portátiles, como las fabricadas por Ecoflow. Una de las decisiones que debemos tomar cuando instalamos placas solares es qué hacer con los excedentes que producimos y cómo compensar el gasto de energía durante las horas en las que no producimos nuestra propia energía. Una solución más que viable es almacenarla en estaciones de energía portátiles que además podemos transportar y utilizar en cualquier lugar, ya sea conectadas a las placas solares de nuestro tejado o haciendo uso de un panel solar portátil.

Estas baterías con gran capacidad que nos permiten alimentar incluso electrodomésticos como Lavadoras, ollas eléctricas o planchas para cocinar. Haciendo uso de estas podemos almacenar parte de la energía que producimos incluso en días nublados en los que la producción de las placas se reduce considerablemente. Para ellos podemos ajustar la velocidad de carga para adaptarla a la producción de nuestras placas.

Ajustando la velocidad de carga | TecnoXplora

Las estaciones de carga Delta 2, disponen por defecto de una opción de carga rápida a 1200W, lo que en días nublados nos obligaría a tirar de la red eléctrica para completar la carga. Para evitar que esto suceda, podemos adaptar la velocidad de carga de las baterías a la producción, ajustando por ejemplo a 0,3 Kw la entrada de energía. Con esto lo que conseguimos es cargar la batería íntegramente con energía solar, aunque para ello invirtamos algo más de tiempo. Ya que al realizar este ajuste el tiempo de recarga de la batería aumenta.

Pero no es el único modelo del fabricante que incluye esta función, la encontramos en cualquiera de sus productos, incluso con los de mayor capacidad. Estos dispositivos son una alternativa intermedia a los sistemas de autoconsumo con baterías. Aunque se capacidad de almacenaje es menor también lo es su precio, lo que permite por un precio relativamente asequible tener una alternativa en la que almacenar nuestra energía y gastarla independientemente del precio al que se encuentra la luz.