La tecnología se ha apoderado de todas las facetas del hogar, y allá donde todavía no ha hincado sus dientes, lo hará dentro de muy poco. Pocos son ya los electrodomésticos que no cuentan con alguna variante inteligente. Quizás los más llamativos sean los microondas que hemos conocido con Alexa integrado, el asistente de Amazon que nos permite preguntarle cualquier cosa a este electrodoméstico y obtener respuestas. Pues bien, si te gusta cocinar, sabrás que la temperatura es uno de los factores clave para que un plato nos salga de chuparse los dedos, sobre todo si estamos hablando de un asado o algún tipo de repostería. Normalmente los hornos nos informan de la temperatura aproximada a la que se encuentra su interior, pero no así el propio interior de los alimentos que estamos cocinando. Pues bien, hoy os proponemos conocer algunos termómetros equipados con bluetooth, que se conectan a nuestro móvil.

Termómetros bluetooth

Como en todo, tenemos distintas categorías y precios en este tipo de dispositivos. Estos termómetros son perfectos para cocinar sin tener que asarnos nosotros mismos de calor en pleno verano, o mucho peor, tener que quemarnos por acercarnos demasiado al alimento que estamos preparando. Si hablamos de un asado, también es recomendable no abrir la puerta constantemente, para que la temperatura sea lo más uniforme posible, eso es algo a lo que nos ayudan este tipo de termómetros. Porque se pueden dejar dentro del horno mientras nos envían las lecturas al teléfono mediante conectividad bluetooth.

Meater+ | Meater

Vamos a empezar por uno de los más avanzados, y también más caros, [[LINK:EXTERNO|||https://www.amazon.es/MEATER-Thermometer-Rotisserie-Bluetooth-Connectivity/dp/B07H8WTFHW?tag=tecnoxplora1-21|||se trata del Meater +]], un termómetro con aspecto clásico, que en su interior esconde dos sensores y una sonda. Este termómetro se conecta mediante bluetooth a nuestro móvil, y es capaz de soportar temperaturas de hasta 100 grados para el interior de los alimentos y de hasta 275 grados para medir la temperatura de ambiente. El plus que nos ofrece este termómetro es que se puede asociar con distintas recetas, e irnos avisando cuando los alimentos que estemos cocinando estén preparados para la siguiente fase del cocinado. Cuenta tanto con conectividad bluetooth como Wifi.

Termómetro bluetooth | Sendowtek

El termómetro de Sendowtek nos ofrece dos sondas, que se conectan inalámbricamente con el termómetro principal, que a su vez envía toda la información al móvil mediante conectividad bluetooth. Todos los datos se pueden visualizar a través de una app. Puede medir temperaturas entre 0 y 300 grados centígrados, por lo que se puede utilizar para cualquier tipo de cocinado u horneado. Por último el termómetro más barato de todos, el de Ultranatura.

Termómetro bluetooth | Ultranatura

Este cuenta con una sonda con cable, que puedes pinchar en los alimentos que estamos cocinando, manteniendo el termómetro a una distancia prudencial para que no se abrase. Una vez más la conectividad bluetooth de la unidad principal nos informa de la temperatura en el interior de los alimentos. El rango de medición de la temperatura va desde 0 a 240 grados centígrados. Sin duda la elección más económica, y quizás la ideal para iniciarse en la cocina asistida por este tipo de dispositivos.