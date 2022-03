El coche eléctrico de Xiaomi tendrá su primer prototipo este mismo 2022

Hace unos días hablábamos de novedades en el futuro coche eléctrico de Apple, que, aunque sigue sin ser oficial, hay rumores incesantes sobre sus posibles socios en este segmento. Xiaomi es la única gran tecnológica que ha anunciado oficialmente que contará con un coche eléctrico en el futuro, de hecho, ha anunciado ya su división de automóviles, que ya cuenta con miles de millones de dólares en inversión. Ahora hemos conocido que su primer prototipo podría llegar pronto al mercado, aunque algo más tarde de lo que se había esperado en un principio.

Primeros esbozos de su coche

Así lo desvelan medios chinos, donde citan a Luo Baojun, gerente de Xiaomi en una de sus oficinas chinas, y que asegura que el prototipo de ingeniaría de su primer coche eléctrico estará a punto en el tercer trimestre de 2022, por lo que por fin podremos ver una primera imagen sobre cómo podría ser el nuevo vehículo. Algo que se mueve en unos tiempos aceptables, ya que hay que recordar que fue ahora justo hace un año cuando se anunció de forma oficial la entrada de Xiaomi en el mercado del automóvil, con su primera división para este cometido.

Vehículos de Great Wall Motors | Wey

Así se estrenaba la Xiaomi Automobile Co, con un capital inicial de 10.000 millones de yuanes, y que sin duda va a ser una de las áreas de negocio más importantes para los chinos. Queramos o no, la realidad es que el mercado de smartphones está más saturado que nunca, y es precisamente en segmentos como el del automóvil eléctrico donde las grandes tecnológicas esperan ampliar su negocio e influencia en el mercado. Es el caso no solo de Xiaomi, sino también, del que es un secreto a voces el desarrollo de su coche eléctrico. Al menos es lo que se rumorea desde hace años y parece cada vez más cerca.

De hecho, se espera que termine haciendo Apple. A día de hoy todavía estaría en la fase de búsqueda de un socio para la fabricación de su coche, y han sonado bastantes marcas, pero con más fuerza que las demás Hyundai, aunque también hace unos días entraba en las quinielas BMW, por las relaciones tan estrechas que está manteniendo. En el caso de Xiaomi, parece que ya ha superado esa fase de búsqueda de un socio para fabricar su coche, aunque no está claro todavía cuál va a ser este. Se espera que Xiaomi construya una fábrica específica para sus vehículos eléctricos.

Esta tendría una capacidad de producción de hasta 300.000 vehículos anuales. Se esperar que estos coches cuenten con todos los avances tecnológicos que vemos a diario en los productos de la marca china, desde sus móviles a los dispositivos del Internet de las Cosas, toda esa tecnología se volcará en sus coches. No sabemos hasta qué punto Xiaomi apostará por el vehículo autónomo, algo que sí está haciendo Apple para darle un valor añadido y personalidad propia a sus coches. No obstante, es de esperar que en 2023 o 2024 se comercialice el primer coche de Xiaomi, mientras que en el caso de Apple es toda una incógnita.