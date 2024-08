Cinco síntomas comunes que indican que la batería de tu móvil podría estar fallando

La batería es uno de los componentes esenciales para el funcionamiento de nuestros dispositivos, sin ellas es imposible ponerlos en marcha, por lo que es importante conocer su estado. Podemos saber cuándo el fin de la vida útil de una batería se acerca, cuando presenta alguno de estos síntomas.

Si tu móvil presenta alguno de estos síntomas su batería está fallando

Con el paso del tiempo y los ciclos de carga, las baterías de los dispositivos se van deteriorando y perdiendo eficiencia. Hasta el punto de tener que sustituirlas por otras o cambiar de móvil. El calor o el frío extremo. Realizar recargar con enchufes y cables no recomendados e incluido los golpes, pueden ser la causa del deterioro de la misma, lo que puede producir algunos de esos casos.

Interior de un teléfono móvil | Foto de Joel Rohland en Unsplash

Quizás sea uno de los signos más claros de que la batería de nuestro dispositivo no funciona correctamente sea quizás la duración de la misma. El uso intensivo o la temperatura, pueden provocar la pérdida más rápida de energía, si en condiciones normales de uso el tiempo de uso se reduce, es probable que la batería esté fallando y perdiendo capacidad.

Otra de las señales que nos indican que algo pasa, es la velocidad de carga. El proceso de carga no es lineal y la velocidad no es la misma al principio que al final, que se ralentiza. Cuando nuestros dispositivos tardan mucho más tiempo en cargarse, es un claro indicio de que la batería no está en perfectas condiciones de uso. A la hora de cargar, la temperatura interna de los dispositivos aumenta, al igual que lo hace con el uso intensivo. Aunque si la temperatura es demasiado elevada más de lo normal estamos frente un problema de la batería.

En norma general los dispositivos no suelen apagarse de forma repentina, si esto sucede estamos frente a un claro ejemplo de fallo. Este puede tener su origen en varias causas, pero si en el momento en el que sucede, tenemos suficiente batería y no hay otros indicios, lo más probable es que se deba al deterioro de la misma.

En los casos anteriores, no encontramos signos externos que presagien que el causante de los problemas sea la batería. Si la trasera de los dispositivos se encuentra abultada o la batería hinchada es un claro indicio de que está dañada y debemos sustituirla de forma inmediata.

Por lo que es importante, frente a este tipo de situaciones, atajar el problema optando por sustituir la batería. Algo que desde hace algún tiempo es mucho más sencillo, gracias a la normativa que promueve la reparación de productos y dispositivos. Estas refuerzan el derecho de los consumidores a reparar sus dispositivos, de manera que se opte por la reparación o sustitución de piezas defectuosas como en este caso las baterías, en detrimento de la compra de dispositivos nuevos. Por lo que, si no puedes sustituir tú mismo la batería, es recomendable acudir al servicio técnico, para que proceda a hacerlo, incluso aunque este se encuentre fuera de garantía.